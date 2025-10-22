miércoles 22 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras las rejas

Se filtró la primera foto de Morena Rial en la cárcel tras incumplir los pedidos de la Justicia

Morena Rial está en la Unidad Penitenciaria de Magdalena después de perder el beneficio de la prisión domiciliaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Morena Rial permanece detenida en la Unidad Penitenciaria de Mujeres de Magdalena, provincia de Buenos Aires, desde hace casi un mes, después de que la Justicia revocara su excarcelación por incumplir con sus pedidos.

Lee además
Maxi López, en MasterChef Celebrity
Qué momento

Maxi López contó cuál es el particular antojo que Daniela Christiansson tiene "de madrugada"
Rocío Robles y Adrián Suar rubricaron su historia de amor con una foto que se ha viralizado.
Cupido lo volvió a hacer

Adrián Suar y Rocío Robles, protagonistas de una nueva historia de amor: la foto que lo confirma

En las últimas horas, la mediática tuvo una audiencia en la que pidió tener prisión domiciliaria y se filtró la primera foto suya en la cárcel.

Al aire de El diario de Mariana (América), compartieron un video de la reunión vía Zoom que tuvo desde el penal. En las imágenes se la puede ver a Morena usando una remera roja de una marca deportiva muy conocida.

El detalle que sorprendió a algunos usuarios de las redes sociales fue que la hija de Jorge Rial tenía la manicura hecha.

La primera foto de Morena Rial tras las rejas

image
La foto de Morena Rial presa

La foto de Morena Rial presa

Temas
Seguí leyendo

La sorprendente confesión de Maxi López sobre su relación con Wanda Nara: "Siempre nos..."

La magia de Gardel, Luis Miguel y Roberto Carlos revivirá en el Juan Victoria de la mano de Tito Otiñano

Cómo preparar la receta con la que debutó y la rompió Walas, el nuevo integrante de MasterChef

Wanda Nara enfrenta una millonaria demanda: de qué la acusan

Preocupación por la salud de Brigitte Bardot: fue hospitalizada por "una enfermedad grave"

A un mes del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué está confirmado y qué flecos van quedando?

No faltó nadie: Mendoza, el epicentro de un casamiento que reunió invitados de alto calibre

¡Sorpresa!: quién reemplazará a Marcela Feudale en LAM

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Rocío Robles y Adrián Suar rubricaron su historia de amor con una foto que se ha viralizado.
Cupido lo volvió a hacer

Adrián Suar y Rocío Robles, protagonistas de una nueva historia de amor: la foto que lo confirma

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina
Triste noticia

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina

Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Clima

El alivio llega con agua: anuncian chaparrones y viento para este miércoles en San Juan

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

El show de Sturzenegger, el ministro estrella de Milei, en San Juan: las cinco perlitas que nadie vio
En plena campaña

El show de Sturzenegger, el ministro estrella de Milei, en San Juan: las cinco perlitas que nadie vio

Te Puede Interesar

El Paso de Agua Negra es clave para empresarios sanjuaninos y coquimbanos: impulsan que se asfalte completamente para impulsar el intercambio comercial. 
Iniciativa

Lobby de empresarios sanjuaninos y coquimbanos para terminar de asfaltar Agua Negra: por qué

Por Elizabeth Pérez
Jueves gris y ventoso en San Juan: se viene un cambio de tiempo con marcado descenso de temperatura
Clima

Jueves gris y ventoso en San Juan: se viene un cambio de tiempo con marcado descenso de temperatura

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates
Tribunal de impugnación

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates

Con equipo completo en el escenario, Orrego y Martín cerraron campaña proyectando al 2027
De cara al domingo

Con equipo completo en el escenario, Orrego y Martín cerraron campaña proyectando al 2027

Las autoridades analizaron el estado en el que se encuentra el Trencito del Parque y ahora licitaron su reanimación, 
Se vienen la remodelación

¡Y un día se hizo realidad!: Tras 21 años, el mítico trencito del Parque de Mayo vuelve a San Juan y será eléctrico