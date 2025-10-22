Se filtró la primera foto de Morena Rial en la cárcel tras incumplir los pedidos de la Justicia

Morena Rial permanece detenida en la Unidad Penitenciaria de Mujeres de Magdalena, provincia de Buenos Aires, desde hace casi un mes, después de que la Justicia revocara su excarcelación por incumplir con sus pedidos.

En las últimas horas, la mediática tuvo una audiencia en la que pidió tener prisión domiciliaria y se filtró la primera foto suya en la cárcel.

Al aire de El diario de Mariana (América), compartieron un video de la reunión vía Zoom que tuvo desde el penal. En las imágenes se la puede ver a Morena usando una remera roja de una marca deportiva muy conocida.

El detalle que sorprendió a algunos usuarios de las redes sociales fue que la hija de Jorge Rial tenía la manicura hecha.

La primera foto de Morena Rial tras las rejas