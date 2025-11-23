Morena Rial sigue envuelta en polémicas: ahora subió una imagen en redes estando presa

Morena Rial no para de realizar exabruptos en su vida. A pesar de que está en prisión, la joven sigue haciendo de las suyas estando tras las rejas.

Ahora apareció sacándose una foto en el interior de la celda y según dijeron, la imagen complicaría su situación con la justicia.

Qué pasó ahora con Morena Rial

La hija de Jorge Rial está presa desde fines de septiembre, hasta ese entonces gozó del beneficio de la excarcelación y fue procesada por el delito de robo agravado. Si bien la story no está más en sus redes sociales, la imagen llamó la atención y no tardó en circular.

image

En la postal que la influencer resposteó se la puede ver con una amiga sosteniendo al que sería su hijo menor, y un mensaje: “Los amo”. Hace unas semanas, a Morena se le otorgó el beneficio de tener teléfono celular en el penal, sin embargo esta acción podría retroceder su situación y poner en riesgo el logro de su abogado.