Lucas Pertossi habló por primera vez a seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: "No lo toqué"

A poco de que su nuevo defensor, Ignacio Nolfi , solicitara ante la Corte Suprema la nulidad de la condena, Lucas Pertossi decidió dar su versión de los hechos y cuestionó duramente cómo fue llevado adelante su caso. En ese marco, volvió a referirse al asesinato de Fernando Báez Sosa y aseguró: "Yo nunca lo toqué".

Derechos Qué es la "muerte digna", un tipo de "eutanasia pasiva" que está permitida en Argentina

El joven, condenado a 15 años de prisión como “partícipe secundario” , apuntó contra la estrategia que implementó su anterior abogado, Hugo Tomei , basada en una defensa conjunta. "Me siento muy mal defendido. La estrategia fue todos juntos, en bloque, y no todos hicimos lo mismo, ni tuvimos la misma participación" , expresó.

En esa misma línea, también cuestionó la actitud de sus compañeros y remarcó que ninguno salió a respaldarlo públicamente: "Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo, nadie salió a defenderme, a decir: 'Lucas no hizo eso, él lo grabó nomás, no hay pruebas en contra'. Nadie salió a decir eso". Además, reconoció que se arrepiente de haber registrado el momento con su celular.

Al enfrentarse a las imágenes del hecho ocurrido en 2020, Pertossi se mostró conmovido y aseguró: "Ninguno tomó dimensión de lo que estaba pasando". Luego insistió en su postura: "Es terrible lo que pasó, pero sé que ninguno tuvo intención, porque yo estuve ahí. No hubo ningún plan premeditado, fue una pelea que terminó en tragedia".

Por último, explicó qué motivó su quiebre con la defensa anterior y mencionó una situación puntual que marcó un antes y un después: según contó, durante el juicio les propusieron participar en “el documental de Netflix”, con un guion armado que no contemplaba sus propias versiones. "Yo decidí no participar", concluyó.

La presentación de Lucas Pertossi ante la Corte Suprema para revisar su condena

A través de una presentación reciente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Lucas Pertossi volvió a cuestionar su condena y solicitó que se revise todo el proceso judicial. El planteo fue impulsado por su actual defensor, Ignacio Nolfi, quien argumentó que durante el juicio se produjo "una afectación estructural al derecho de defensa".

Según explicó el abogado, desde el inicio de la causa existieron diferencias en los roles atribuidos a los imputados, por lo que debieron haberse garantizado estrategias legales individuales y no una defensa conjunta.

En ese sentido, Nolfi pidió que se declare la nulidad de las actuaciones desde el momento en que se vio comprometido ese derecho, incluyendo la sentencia condenatoria, y que se lleve adelante un nuevo juicio contra Pertossi.

Por su parte, Fernando Burlando, representante legal de la familia de Fernando Báez Sosa, fue tajante al opinar sobre la solicitud y aseguró que el pedido "no va a cambiar nada".