Un adolescente fue mordido por una yarará

Un adolescente sufrió la mordedura de una yarará cuando regresaba a su casa en la ciudad santiagueña de Añatuya y debió ser trasladado al hospital zonal, donde fue asistido y quedó en observación debido a que se le tuvo que controlar los efectos del veneno.

El menor del que se dieron a conocer los datos ni la edad, se encuentra estable y está bajo tratamiento, por lo que no se pudo expedir un certificado médico hasta evaluar su evolución durante las próximas horas, según información brindada por los médicos a los medios locales.

Además, se indicó que el adolescente permanecerá en el centro de salud hasta que los profesionales comprueben que se encuentra en óptimo estado y sin rastros del veneno del animal.

