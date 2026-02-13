Amas de Casa: una familia en San Juan necesitó más de medio millón de pesos para no ser pobre en enero

La discusión por el costo de vida volvió a encenderse en San Juan. Laura Vera, presidenta de la Asociación Amas de Casa del País en la provincia, puso en duda el 2,9% de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y aseguró que los números oficiales no representan lo que efectivamente ocurre en las góndolas ni en el bolsillo de las familias.

En diálogo con Canal 13, Vera planteó que la metodología utilizada por el organismo nacional está basada en parámetros de 2005 y que, más de dos décadas después, la realidad de consumo cambió de manera sustancial. "Hoy hay gastos que antes no tenían el peso que tienen ahora, como la telefonía móvil, el mayor uso de electrodomésticos o los alquileres", señaló, y remarcó que un alto porcentaje de sanjuaninos destina buena parte de sus ingresos a pagar renta.

Desde la asociación sostienen que la canasta básica alimentaria rondó en enero los 620.000 pesos, mientras que la canasta básica total superó el millón. Sin embargo, Vera afirmó que el ingreso promedio en la provincia se ubicó en torno a los 550.000 pesos, un monto que, según su análisis, deja a una amplia franja de la población por debajo de la línea de indigencia.

La dirigente fue especialmente crítica con el uso del índice oficial para actualizar salarios. "Si los aumentos se calculan con ese 2,9% y no con el impacto real de los precios, el poder adquisitivo se sigue deteriorando", advirtió. En ese contexto, señaló que cada vez más personas deben buscar un segundo empleo para cubrir gastos básicos y alertó sobre el crecimiento de la informalidad, en particular entre las mujeres.

También apuntó a la situación de las trabajadoras de casas particulares y del sector de cuidados, cuyos ingresos -según indicó- apenas alcanzan la mitad de lo que representa la canasta básica alimentaria. "Estamos hablando de salarios que quedan muy lejos de cubrir las necesidades esenciales", subrayó.

Para Vera, la discusión de fondo pasa por actualizar el sistema de medición para que contemple los consumos actuales y refleje con mayor precisión la economía cotidiana. "El índice debería mirar lo que la gente vive todos los días", concluyó.