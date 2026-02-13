Una figura central del jazz internacional llega a San Juan con clases y concierto

El baterista, compositor y educador Oscar Giunta atraviesa uno de los momentos más intensos de su extensa carrera. Con cuatro décadas de trayectoria en la música argentina e internacional, el artista mendocino continúa consolidándose como una de las figuras centrales del jazz y la música popular contemporánea.

Durante el verano 2026, el artista desarrolla una agenda completa en la región de Cuyo con conciertos, grabaciones y actividades educativas. Luego regresará a Buenos Aires para participar como invitado estelar en un gran concierto homenaje a Lalo Schifrin, donde se interpretarán icónicas bandas sonoras como “Misión Imposible” y “Dirty Harry”. Compartirá escenario con el multipremiado trompetista Arturo Sandoval , junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, en el prestigioso Palacio Libertad (ex CCK).

Llega a San Juan con masterclass y concierto

En ese marco, Oscar Giunta se presentará en la Ciudad de San Juan los días lunes 16, martes 17 (feriados) y miércoles 18 de febrero de 2026, con una propuesta que combina formación y espectáculo.

Habrá:

Masterclass (2 horas) – $20.000 Inscripción en Blue Note Música Tel: 2645052667 – @bluenotemusica

Clases particulares (1 hora) – $40.000 Inscripción con Valentin Cora Tel: 2616163272 – @valentincora11 – @warawaramusic

Combo Súper Drummer (clase + masterclass) – $50.000

Además, el baterista compartirá escenario con destacados músicos sanjuaninos: Luciano Gutiérrez (saxo), Marcelo Laspiur (bajo) y Valentín Cora (guitarra), en un concierto que promete ser uno de los grandes acontecimientos jazzísticos del verano en la provincia.

Nacido en San José, Guaymallén, Mendoza, donde dio sus primeros pasos musicales, Giunta reside actualmente en Buenos Aires, aunque su agenda lo mantiene en constante movimiento entre giras de conciertos, grabaciones, seminarios y clases magistrales en distintas ciudades del país y del mundo.

A lo largo de su carrera, Giunta ha integrado y liderado múltiples formaciones, además de presentarse como solista junto a figuras emblemáticas del jazz mundial como Wayne Shorter, Herbie Hancock, John Patitucci, Danilo Perez, Dave Holland, Chris Potter, Dave Liebman, Paquito D'Rivera, Billy Cobham y el legendario Lalo Schifrin, entre muchos otros.

Su trabajo artístico fue reconocido con un Latin Grammy Award y, al frente de su Oscar Giunta Supertrio, recibió nominaciones a los Premios Gardel 2021 por “Álbum del Año” y “Mejor Álbum de Jazz” por “Apaláp!”. Además, co-lidera el proyecto “Argentum Jazz Quinteto”, con el que recientemente lanzó el álbum “Siempre hay más”.

En paralelo a su labor artística, Giunta desarrolla una intensa actividad pedagógica desde 1992, brindando masterclasses, workshops y seminarios en instituciones de Alemania, Estados Unidos, Brasil y Chile, entre otros países. Desde 2022 es profesor de batería jazz en los cuatro niveles del Nivel Superior de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA), primera escuela pública de música popular de América Latina.

También impulsa un ambicioso proyecto cultural en Mendoza, donde inauguró un multiespacio que integra estudio de grabación, escuela de batería, espacio para conciertos y hospedaje para artistas, generando un puente cultural entre Cuyo y distintas ciudades del país y el mundo.