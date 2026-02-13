Pimpinela vuelve a San Juan: dónde y cuánto cuesta la entrada

Para todos los amantes de Pimpinela, se confirmó que el icónico dúo vuelve a San Juan para presentar su nuevo espectáculo “Noticias del Amor”.

Según comunicaron en la página oficial de los artistas, es una oportunidad única para vibrar con las voces de Lucía y Joaquín Galán en vivo y los grandes éxitos que se cantan en todo el mundo.

image La cita es el 25 de abril en el Estadio Aldo Cantoni. Y las entradas ya están disponibles online a través de tuentrada.com Lista de precios de entradas: Platinum: $120.000 Gold: $100.000 Platea Oeste: $80.000 Platea Este: $70.000 General: $50.000 image

Temas Pimpinela