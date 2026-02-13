viernes 13 de febrero 2026

Show

Pimpinela vuelve a San Juan: dónde y cuánto cuesta la entrada

El dúo de emblemáticos artistas regresa al escenario sanjuanino con su último espectáculo. Ya pueden comprarse las entradas online.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Para todos los amantes de Pimpinela, se confirmó que el icónico dúo vuelve a San Juan para presentar su nuevo espectáculo “Noticias del Amor”.

Según comunicaron en la página oficial de los artistas, es una oportunidad única para vibrar con las voces de Lucía y Joaquín Galán en vivo y los grandes éxitos que se cantan en todo el mundo.

image

La cita es el 25 de abril en el Estadio Aldo Cantoni. Y las entradas ya están disponibles online a través de tuentrada.com

Lista de precios de entradas:

Platinum: $120.000

Gold: $100.000

Platea Oeste: $80.000

Platea Este: $70.000

General: $50.000

image
