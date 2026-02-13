Pimpinela vuelve a San Juan: dónde y cuánto cuesta la entrada

Para todos los amantes de Pimpinela, se confirmó que el icónico dúo vuelve a San Juan para presentar su nuevo espectáculo “Noticias del Amor”.
viernes 13 de febrero 2026
El dúo de emblemáticos artistas regresa al escenario sanjuanino con su último espectáculo. Ya pueden comprarse las entradas online.
Según comunicaron en la página oficial de los artistas, es una oportunidad única para vibrar con las voces de Lucía y Joaquín Galán en vivo y los grandes éxitos que se cantan en todo el mundo.
La cita es el 25 de abril en el Estadio Aldo Cantoni. Y las entradas ya están disponibles online a través de tuentrada.com
Lista de precios de entradas:
Platinum: $120.000
Gold: $100.000
Platea Oeste: $80.000
Platea Este: $70.000
General: $50.000