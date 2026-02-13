El gesto histórico que aún marca identidad política en San Juan

Un reciente informe de percepción simbólica realizado en la provincia de San Juan por la Consultora Arias reveló cómo interpretan los sanjuaninos el emoji de los dedos en forma de "v" y qué asociaciones despierta en el plano político y social.

El estudio, elaborado en enero de 2026 sobre la base de un trabajo de campo realizado entre el 26 y el 31 de diciembre de 2025, consultó a 403 personas mayores de 16 años con acceso a internet y redes sociales en toda la provincia. La pregunta fue directa: “Cuando ven este emoji , ¿qué es lo primero que se te ocurre?”.

image

A partir de las respuestas abiertas, el equipo realizó una codificación cualitativa y construyó seis categorías analíticas según el contenido expresado por los encuestados, priorizando referencias políticas, valoraciones emocionales y niveles de identificación partidaria.

Las categorías fueron:

Peronismo (y afines) – valoración neutra: asociaciones inmediatas con el peronismo sin carga valorativa explícita.

Peronismo (y afines) – valoración negativa: respuestas con emociones intensas, insultos o referencias a corrupción y daño social.

Peronismo (y afines) – valoración positiva: expresiones de orgullo, identidad o apoyo político.

Significado simbólico no político: interpretaciones vinculadas a paz, tranquilidad o gestos cotidianos.

Desafección política general: rechazo o hartazgo hacia la política en general.

Indiferencia o sin asociación: desconocimiento o ausencia de significado claro.

Qué porcentaje lo asocia al peronismo

Los resultados muestran que el 34% de los encuestados vincula el emoji con el peronismo desde una valoración neutra, siendo la categoría más mencionada. En segundo lugar aparece el significado simbólico no político con el 28%.

El 15% lo asocia al peronismo desde una valoración negativa, mientras que el 7% lo hace desde una valoración positiva. Por otro lado, el 14% manifestó indiferencia o no realizó ninguna asociación, y un 2% expresó desafección política general.

En conjunto, el informe evidencia que más de la mitad de los consultados establece algún tipo de vínculo político con el gesto, ya sea desde una mirada neutra, crítica o identitaria.

Ficha técnica

El relevamiento tuvo cobertura provincial, con 403 casos efectivos, un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±4,9. El instrumento de recolección fue un cuestionario estructurado autoadministrado.

El estudio aporta una radiografía interesante sobre cómo un símbolo digital ampliamente utilizado en redes sociales mantiene una fuerte carga política en el imaginario sanjuanino, aunque también conserva, para una parte significativa de la población, su significado universal asociado a la paz y la victoria.