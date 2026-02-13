viernes 13 de febrero 2026

Definición

Crimen de Diego Andreoni: elevan la causa a juicio con una disputa por la pena de un imputado

La investigación se cerró y el expediente ya tiene destino de debate oral. Fiscalía y querella chocan por la responsabilidad de uno de los acusados, en una controversia que promete marcar el juicio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La causa por la muerte de Diego Andreoni ingresó en su tramo decisivo. En el marco de la audiencia de control de acusación, la jueza de Garantías Flavia dio por cerrada la etapa de investigación penal preparatoria y dictó el auto de apertura a juicio contra Julio Abdías Castro Agüero y Franco Vicente Gómez, sindicados como el autor del disparo y su presunto cómplice, respectivamente. Ahora solo resta que la Oficina Judicial fije la fecha del debate oral.

image
Jueza Flavia Allende.

Jueza Flavia Allende.

Las posiciones de las partes ya anticipan uno de los ejes de controversia que tendrá el juicio: la responsabilidad penal de Gómez. Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Iván Grassi, formalizó su pretensión punitiva y solicitó 15 años de prisión para Castro y 4 años para Gómez, bajo la figura de cómplice.

En contraste, la querella ,encabezada por Agustín Idemi y Federico González Viola, ratificó su postura de que Gómez debe responder como partícipe necesario, por lo que pidió 15 años de prisión para ambos imputados. Los representantes de la familia de la víctima manifestaron su desacuerdo con la calificación sostenida por la fiscalía, al considerar que Gómez habría tenido un rol determinante en el hecho.

image
Ministeiro Público Fiscal y abogados querellantes.

Ministeiro Público Fiscal y abogados querellantes.

Según la hipótesis de la querella, existen testimonios que indican que Gómez habría sido quien aportó el arma utilizada en el ataque. “Hay testigos que dan a entender que Gómez le pasa el arma a Castro. Son aspectos que deberán esclarecerse en el juicio, donde podremos interrogar en profundidad”, indicó Idemi.

En la audiencia también intervino la defensa, ejercida por María Filomena Noriega y César Adolfo Oro, quienes sostuvieron la inocencia de sus representados y ofrecieron sus propias pruebas. Asimismo, solicitaron una morigeración de la medida de coerción, planteo que fue rechazado por la magistrada.

El caso investiga el ataque ocurrido en marzo de 2025 en Rivadavia, donde Diego Andreoni resultó gravemente herido por un disparo de arma de fuego y falleció días después como consecuencia de las lesiones.

image
La defensa, ejercida por María Filomena Noriega y César Adolfo Oro,

La defensa, ejercida por María Filomena Noriega y César Adolfo Oro,

El hecho

El episodio ocurrió el 15 de marzo de 2025, tras un partido disputado en el complejo Coral, ubicado sobre el callejón Conflicto Argentino, en Rivadavia. En medio de una pelea entre simpatizantes, Castro y Gómez habrían efectuado disparos. Uno de los proyectiles impactó en Diego Andreoni, quien sufrió heridas de extrema gravedad.

Tras el ataque, ambos imputados se dieron a la fuga y se entregaron días después, luego de una serie de allanamientos. Andreoni permaneció internado en estado crítico, fue sometido a múltiples intervenciones médicas y finalmente falleció como consecuencia de las lesiones.

