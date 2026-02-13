viernes 13 de febrero 2026

Tribunales

Condenaron a un sujeto por amenazas y por encubrimiento en el robo de una moto, pero no irá preso

Alexander Jesús Riveros Guajardo recibió una pena por dos hechos distintos tras la unificación de las causas. Sin embargo, deberá cumplir reglas de conducta y una prohibición de acercamiento a la damnificada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alexander Jesús Riveros Guajardo fue condenado por la jueza Irene Moya en el marco de un juicio abreviado celebrado este viernes por amenazas y por el robo de una motocicleta, pero no ira a la cárcel.

El hombre fue investigado por dos hechos. El primero ocurrió el 19 de octubre de 2025, alrededor de las 4 de la mañana, cuando profirió dichos intimidantes contra una mujer que se encontraba en el frente de su vivienda, en inmediaciones del barrio La Estación.

De acuerdo con la investigación, la denunciante logró reconocer al agresor, lo que permitió avanzar con las actuaciones judiciales.

El segundo episodio se registró el 11 de diciembre de 2025. En esa oportunidad, personal policial advirtió al imputado en poder de una motocicleta Bajaj Rouser 200 que había sido sustraída el día anterior en el estacionamiento del Mayorista Makro. Tras las actuaciones correspondientes, el rodado fue restituido a su propietario. Finalmente, la causa avanzó bajo las figuras de amenazas simples y encubrimiento por receptación.

En audiencia realizada este viernes, los fiscales Miguel Gay y José Tomás Plaza acordaron con el imputado y su defensa la aplicación de la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional. La defensa particular estuvo a cargo de Miguel Ángel Gelvez.

De esta manera, Riveros Guajardo no irá a prisión, aunque deberá cumplir reglas de conducta y una prohibición de acercamiento a la damnificada.

