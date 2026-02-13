viernes 13 de febrero 2026

El clima

Después de la lluvia, cómo estará el tiempo en San Juan este sábado

Tras la noche pasada por agua del viernes, mirá qué va a pasar el sábado con el clima en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La breve lluvia que mojó a San Juan la noche del viernes estaba anunciada.

lo que también está previsto por los meteorólogos es que, tras el impasse, vuelve el calor y el cielo son nubes.

La temperatura máxima este sábado alcanzará los 35 grados, y no se prevén precipitaciones. El viento soplara suave durante todo el día, en general desde el sector sur.

