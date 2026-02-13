viernes 13 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Presentación

En la Educación de San Juan, cuáles son los 4 ejes estratégicos para 2026

La ministra Silvia Fuentes encabezó un encuentro en el que compartió los lineamientos, objetivos y estrategias que orientarán el trabajo del sistema educativo durante el ciclo lectivo 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

De cara al inicio de clases, el Ministerio de Educación reunió a supervisores de todos los niveles y modalidades junto a directores y subdirectores de área para unificar criterios y consolidar el rumbo pedagógico y administrativo del año escolar. Durante la jornada, la ministra Silvia Fuentes realizó una exposición integral sobre los principales lineamientos de gestión, estructurados en cuatro pilares estratégicos que guiarán el trabajo institucional en 2026.

Lee además
educacion habilito nuevas oportunidades de formacion superior gratuita: los detalles
Para aprovechar

Educación habilitó nuevas oportunidades de formación superior gratuita: los detalles
Daniel Quiroga, secretario general de AMET. 
Educación

Paritarias docentes: AMET amenazó con realizar un paro en caso de no alcanzar un acuerdo salarial

Según indicó Fuentes y en consonancia con las prioridades establecidas por el gobernador Marcelo Orrego, el primero de ellos es la Alfabetización, entendida como un proceso continuo, progresivo, consciente e integral. En este marco, la ministra destacó la continuidad del Plan Provincial de Alfabetización Comprendo y Aprendo y el camino emprendido por San Juan desde cero, con avances sostenidos en toda la provincia. Subrayó además la importancia de seguir reforzando la capacitación docente y garantizar recursos didácticos que acompañen el proceso.

El segundo eje es la Transformación de la Secundaria, con el objetivo de promover aprendizajes en red y encauzar proyectos de vida. Fuentes remarcó la necesidad de consolidar una escuela media que dialogue con la realidad de los estudiantes y que potencie sus trayectorias educativas, articulando saberes, fortaleciendo contenidos en lengua, matemática y ABP (aprendizajes basados en proyectos); acompañamiento pedagógico y evaluación permanente.

En esa línea se inscribe también el tercer pilar: la Educación para el Trabajo, orientada a fortalecer trayectorias escolares que acerquen a los jóvenes al mundo laboral y al San Juan que viene, integrando formación académica, habilidades prácticas y desarrollo productivo.

El cuarto eje estratégico es la Innovación, aplicada no solo a los contenidos sino también a las herramientas y procedimientos. Se trata de modernizar prácticas, incorporar tecnología con sentido pedagógico y optimizar la gestión educativa.

image

En este marco, la secretaria de Educación, Mariela Lueje, amplió detalles sobre las nuevas formaciones vinculadas a inteligencia artificial y alfabetización financiera, consideradas claves para preparar a docentes y estudiantes ante los desafíos actuales.

Por su parte, el secretario de Coordinación Administrativa Financiera, Luis Reynoso, expuso sobre el sistema EDUGE y la importancia de mantener actualizada la carga de datos administrativos, condición indispensable para acceder a programas, recursos y financiamiento.

A su turno, la subdirectora de Planeamiento Educativo, Liliana Nollén, profundizó sobre el Plan de Alfabetización Comprendo y Aprendo y el programa Transformar la Secundaria, destacando las estrategias de seguimiento, evaluación y acompañamiento institucional previstas para este ciclo lectivo.

Durante la reunión, las autoridades ministeriales pusieron de relieve el rol de los supervisores, considerados como uno de los pilares en el sistema.

Temas
Seguí leyendo

El orreguismo vuelve a la carga con la enmienda constitucional para limitar la reelección de gobernador en San Juan

Victoria Villarruel todavía no giró el proyecto de reforma laboral a Diputados: las razones

Bombazo en UPCN: impugnaron la lista de Savoca y Villa podría ir sin competencia

Diputados aprobó el tratado Mercosur-Unión Europea

Gobernadores opositores piden debatir con el gobierno la reforma laboral

Reforma laboral: Para Macri, la media sanción va "en la dirección correcta"

El encuentro más esperado: Rodríguez y Gramajo en Rawson, a distancia y sin diálogo

El complicado pasado en San Juan del fondo de Paul Singer, ahora inversionista de Barrick

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
victoria villarruel todavia no giro el proyecto de reforma laboral a diputados: las razones
Qué pasó

Victoria Villarruel todavía no giró el proyecto de reforma laboral a Diputados: las razones

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases
Educación

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases

Imagen ilustrativa
Violento asalto

Dos operarios de Naturgy sufrieron un robo y, por detener al ladrón, recibieron la paliza de una patota

Gentileza Canal 13
Prisión preventiva

El hijo de un dirigente de Luz y Fuerza quedó preso por una denuncia de abuso sexual

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos
Descubrimiento

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano
Santa Lucía

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano

Te Puede Interesar

En la Educación de San Juan, cuáles son los 4 ejes estratégicos para 2026
Presentación

En la Educación de San Juan, cuáles son los 4 ejes estratégicos para 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan
Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano
Santa Lucía

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano

El orreguismo vuelve a la carga con la enmienda constitucional para limitar la reelección de gobernador en San Juan
Reforma política

El orreguismo vuelve a la carga con la enmienda constitucional para limitar la reelección de gobernador en San Juan

Doble robo a la empleada judicial en Marquesado: detienen a dos sujetos, ¿quiénes son?
Investigación

Doble robo a la empleada judicial en Marquesado: detienen a dos sujetos, ¿quiénes son?

Imagen ilustrativa.
Héroes

Policías le salvaron la vida a una bebé de un año en un barrio de Chimbas