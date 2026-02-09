Educación habilitó nuevas oportunidades de formación superior gratuita: los detalles

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Superior, autorizó la apertura de nuevas cohortes de carreras, ampliando la oferta formativa en profesorados y tecnicaturas vinculadas a áreas clave para el desarrollo educativo y productivo de la provincia.

En esta oportunidad, se habilitó la tercera cohorte de carreras que se dictarán en institutos de Capital, Caucete, Angaco y San Martín , con propuestas orientadas a la formación docente, el turismo, la minería, el software, la enología y las energías renovables.

“Estas nuevas cohortes responden a las necesidades formativas y productivas de la provincia. Buscamos reforzar el acceso a propuestas de educación superior gratuita y de calidad; y promover mayores oportunidades de formación y desarrollo para estudiantes de distintos departamentos”, expresó la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Los interesados deberán inscribirse a partir del 18 de febrero, en turnos tarde o vespertino, según las instituciones y de acuerdo al siguiente detalle:

-Escuela Normal Superior Sarmiento (Alem 31 Sur, Capital - 4227585)

Profesorado en Lengua.

-Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano (9 de Julio 964 Este, Caucete - 4961241/4302146)

Tecnicatura Superior en Prospección y Exploración Minera.

Tecnicatura Superior en Turismo, Guía y Hotelería.

-Centro Educativo de Nivel Terciario Nº 18 (General Paz 1.049 Oeste, Capital - 4302461)

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software.

-Instituto Superior Técnico Profesional en Enología e Industrias Frutihortícolas Anexo Caucete (25 de Mayo 1.057 Oeste – 4302374)

Tecnicatura Superior en Enología.

-Instituto Superior Técnico de San Martín Anexo San Isidro (Rawson 4.484 Este, La Puntilla, San Martín)

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software.

-Instituto Superior Técnico de Angaco (Eva Perón y Alem s/n, Villa Salvador, Angaco)

Tecnicatura Superior en Gestión de Energías Renovables.

Para más información, acercarse a las instituciones correspondientes o consultar en el Ministerio de Educación.