Victoria Villarruel todavía no giró el proyecto de reforma laboral a Diputados: las razones

La vicepresidenta Victoria Villarruel todavía no remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral sancionado ayer a la madrugada en el Senado y se estima que recién lo podría girar esta tarde, informaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.
La Libertad Avanza necesita tener el proyecto en diputados para poder convocar para el próximo miércoles al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, a fin de emitir el dictamen para tratarlo antes del fin de las sesiones extraordinarias.
Hasta el jueves por la noche, en el Senado ordenaban el texto que deben mandar a Diputados, ya que el dictamen firmado en diciembre tuvo alrededor de 50 cambios, precisaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA.
El oficialismo junto a sus aliados logró votar a la madrugada a ley de modernización laboral en el Senado y ahora la Libertad Avanza quiere tratar esta iniciativa antes que finaliza el período de sesiones extraordinarias y para que el presidente Javier Milei inaugure el 1 de marzo el período de sesiones ordinarias.