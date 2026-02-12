viernes 13 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Por fin

El encuentro más esperado: Rodríguez y Gramajo en Rawson, a distancia y sin diálogo

La apertura de sesiones de Rawson fue escenario del primer encuentro público de la intendenta de Chimbas y su socio político después de la polémica detrás del presupuesto y del Concejo Deliberante. Como dice la famosa canción, “una calle me separa…”.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2026-02-12 at 9.38.47 PM

Y un día se tuvo que dar. La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez; y su socio político de San Juan Te Quiero, Fabián Gramajo, mantuvieron su primer encuentro público desde el encontronazo político que tuvo lugar a fines del 2025 por el presupuesto del departamento. Sin diálogo y con mucha distancia entre medio, los dirigentes estuvieron presentes en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Rawson, acompañando a Carlos Munisaga.

Lee además
en la educacion de san juan, cuales son los 4 ejes estrategicos para 2026
Presentación

En la Educación de San Juan, cuáles son los 4 ejes estratégicos para 2026
el orreguismo vuelve a la carga con la enmienda constitucional para limitar la reeleccion de gobernador en san juan
Reforma política

El orreguismo vuelve a la carga con la enmienda constitucional para limitar la reelección de gobernador en San Juan

Fue un cruce tenso. Gramajo llegó a la Plaza de la Villa San Damián con su equipo, se dirigió directamente a la primera fila de asientos y se sentó al lado del presidente del Partido Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, y el intendente de Pocito, Fabio Aballay. Varias butacas hacia la izquierda estaba Rodríguez, que estuvo sentada al lado de la diputada departamental de San Martín, Marta Gramajo.

En ningún momento hubo intención de intercambiar nada, ni una mirada. Ambos estuvieron con la mirada al frente durante todo el acto. Al respecto, Rodríguez aseguró que “no tiene ninguna relación que arreglar” porque ella “no rompió nada” y que ambos continuarán siendo un equipo político. Por su parte, Gramajo manifestó que está todo bien, sin mayores sobresaltos.

image

El conflicto político entre ambos se desató cuando los concejales alineados con Gramajo aprobaron una modificación del presupuesto original enviado por la intendenta Daniela Rodríguez, elevando las partidas del Concejo Deliberante del 3% al 11%. La jefa comunal respondió con un veto, al considerar que la medida alteraba el equilibrio financiero previsto para 2026. Sin embargo, cuando el cuerpo intentó insistir con la ordenanza para dejar sin efecto esa decisión, no logró reunir los dos tercios necesarios: algunos ediles que inicialmente habían acompañado el aumento cambiaron su postura.

Mientras que Rodríguez deberá gobernar con el Presupuesto 2025, desde los entornos de ambos dirigentes indican que la decisión más inteligente que pueden tomar ambos es “arreglarse” por el bien del proyecto de Chimbas. Las malas lenguas creen que este quiebre puede ser la semilla ideal para que crezca otra fuerza política.

Seguí leyendo

Victoria Villarruel todavía no giró el proyecto de reforma laboral a Diputados: las razones

Bombazo en UPCN: impugnaron la lista de Savoca y Villa podría ir sin competencia

Diputados aprobó el tratado Mercosur-Unión Europea

Gobernadores opositores piden debatir con el gobierno la reforma laboral

Reforma laboral: Para Macri, la media sanción va "en la dirección correcta"

El complicado pasado en San Juan del fondo de Paul Singer, ahora inversionista de Barrick

Provincias Unidas completó su bloque en Diputados: Juró Juan Schiaretti

Munisaga inició las sesiones con un mensaje económico, con presencia peronista y el faltazo del oficialismo local

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en la educacion de san juan, cuales son los 4 ejes estrategicos para 2026
Presentación

En la Educación de San Juan, cuáles son los 4 ejes estratégicos para 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases
Educación

Paritaria docente: el Gobierno hizo una nueva propuesta y los gremios la bajarán a sus bases

Imagen ilustrativa
Violento asalto

Dos operarios de Naturgy sufrieron un robo y, por detener al ladrón, recibieron la paliza de una patota

Gentileza Canal 13
Prisión preventiva

El hijo de un dirigente de Luz y Fuerza quedó preso por una denuncia de abuso sexual

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos
Descubrimiento

Dientes microscópicos y terroríficos: el hallazgo en San Juan de un antiguo habitante de los océanos

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano
Santa Lucía

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano

Te Puede Interesar

En la Educación de San Juan, cuáles son los 4 ejes estratégicos para 2026
Presentación

En la Educación de San Juan, cuáles son los 4 ejes estratégicos para 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan
Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano
Santa Lucía

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano

El orreguismo vuelve a la carga con la enmienda constitucional para limitar la reelección de gobernador en San Juan
Reforma política

El orreguismo vuelve a la carga con la enmienda constitucional para limitar la reelección de gobernador en San Juan

Doble robo a la empleada judicial en Marquesado: detienen a dos sujetos, ¿quiénes son?
Investigación

Doble robo a la empleada judicial en Marquesado: detienen a dos sujetos, ¿quiénes son?

Imagen ilustrativa.
Héroes

Policías le salvaron la vida a una bebé de un año en un barrio de Chimbas