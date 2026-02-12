El encuentro más esperado: Rodríguez y Gramajo en Rawson, a distancia y sin diálogo

Y un día se tuvo que dar. La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez; y su socio político de San Juan Te Quiero, Fabián Gramajo, mantuvieron su primer encuentro público desde el encontronazo político que tuvo lugar a fines del 2025 por el presupuesto del departamento. Sin diálogo y con mucha distancia entre medio, los dirigentes estuvieron presentes en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Rawson, acompañando a Carlos Munisaga.

Fue un cruce tenso. Gramajo llegó a la Plaza de la Villa San Damián con su equipo, se dirigió directamente a la primera fila de asientos y se sentó al lado del presidente del Partido Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, y el intendente de Pocito, Fabio Aballay. Varias butacas hacia la izquierda estaba Rodríguez, que estuvo sentada al lado de la diputada departamental de San Martín, Marta Gramajo.

En ningún momento hubo intención de intercambiar nada, ni una mirada. Ambos estuvieron con la mirada al frente durante todo el acto. Al respecto, Rodríguez aseguró que “no tiene ninguna relación que arreglar” porque ella “no rompió nada” y que ambos continuarán siendo un equipo político. Por su parte, Gramajo manifestó que está todo bien, sin mayores sobresaltos.

El conflicto político entre ambos se desató cuando los concejales alineados con Gramajo aprobaron una modificación del presupuesto original enviado por la intendenta Daniela Rodríguez, elevando las partidas del Concejo Deliberante del 3% al 11%. La jefa comunal respondió con un veto, al considerar que la medida alteraba el equilibrio financiero previsto para 2026. Sin embargo, cuando el cuerpo intentó insistir con la ordenanza para dejar sin efecto esa decisión, no logró reunir los dos tercios necesarios: algunos ediles que inicialmente habían acompañado el aumento cambiaron su postura.

Mientras que Rodríguez deberá gobernar con el Presupuesto 2025, desde los entornos de ambos dirigentes indican que la decisión más inteligente que pueden tomar ambos es “arreglarse” por el bien del proyecto de Chimbas. Las malas lenguas creen que este quiebre puede ser la semilla ideal para que crezca otra fuerza política.