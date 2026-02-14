sábado 14 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Marquesado

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia

Ambos quedaron imputados y quedaron con prisión preventiva. Los dos estaban ocultos en casas abandonadas antes de ser detenidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladrones

La investigación por el doble robo que sufrió una empleada judicial en Marquesado dejó al descubierto un dato clave: los dos sospechosos habían recuperado la libertad hace pocos meses y cuentan con un pesado prontuario. Tras ser detenidos, quedaron imputados y la Justicia les dictó prisión preventiva.

Lee además
doble robo a la empleada judicial en marquesado: detienen a dos sujetos, ¿quienes son?
Investigación

Doble robo a la empleada judicial en Marquesado: detienen a dos sujetos, ¿quiénes son?
robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Los aprehendidos son Hugo Daniel Sánchez, de 24 años, oriundo de La Bebida, y Jaim Corbo Céspedes, de 20, con domicilio en Villa Obrera. De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, ambos intentaron eludir a los investigadores ocultándose en viviendas deshabitadas.

Sánchez fue localizado en Villa del Lago, en Ullum, donde permanecía escondido. En tanto, Corbo fue detenido cuando se refugiaba en una casa abandonada del barrio Marquesado II, en la zona de La Bebida, intentando evadir el accionar policial de la Brigada Oeste.

Los dos detenidos con un historial reciente de condenas

En el caso de Sánchez tiene al menos tres condenas:

  • El 26 de octubre de 2020 fue condenado a 10 meses de prisión condicional.

  • El 27 de marzo de 2024 recibió una pena de 4 meses de prisión que se unificó con la anterior en una condena única de 12 meses. Cumplió esa pena el 2 de septiembre de 2024.

  • En la causa de 2025 fue condenado a 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo, pena que finalizó el 30 de noviembre de 2025.

Es decir, hacía poco más de dos meses que había salido del penal cuando volvió a quedar involucrado en un hecho delictivo.

En tanto Corbo Céspedes también cuenta con antecedentes recientes:

  • El 13 de julio de 2023 fue condenado a 2 años de prisión condicional.

  • El 28 de diciembre de 2023 recibió una nueva condena de 8 meses de prisión efectiva, que se unificó en una pena única de 2 años y 6 meses de cumplimiento efectivo. Desde el 1 de octubre de 2024 gozaba del beneficio de libertad condicional.

Fuentes de la investigación señalaron que Sánchez proviene de un entorno familiar vinculado a delitos contra la propiedad y causas relacionadas con estupefacientes. Incluso, indicaron que varios integrantes del grupo familiar se encontrarían ocultos en Villa del Lago, y que uno de sus hermanos permanece prófugo en el marco de la misma causa.

En la audiencia correspondiente, tras el pedido del fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, la jueza Flavia Allende les dictó prisión preventiva por tres meses mientras continúa la investigación.

Temas
Seguí leyendo

Un empleado del Poder Judicial de San Juan es investigado por presunta tenencia de material de pornografía infantil

Un remisero se estrelló con un colectivo en Rawson y quedó incrustado

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

Evita la condena el joven que "chapeó" diciendo "no saben quién soy" y que quiso llevarse una camioneta en infracción

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada

Se llevaron dinero y dos armas de fuego de una casa de Chimbas sin ejercer violencia

Allanaron una casa de Rawson por un caso de pornografía infantil y detuvieron a un joven

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
estaba por cumplir anos y ya habia sufrido una tragedia: quien es la victima del siniestro en ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos
Mecánico en la mira

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos
Estuvo presa

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales
Poder Judicial

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado
En Chimbas

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Videos prohibidos

Un empleado del Poder Judicial de San Juan es investigado por presunta tenencia de material de pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Amor a fondo en un Fitito: Freddy y Mónica, 41 años juntos y media vida en el Safari tras las Sierras video
Historia

Amor a fondo en un Fitito: Freddy y Mónica, 41 años juntos y media vida en el Safari tras las Sierras

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia
Marquesado

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

El trekking en la zona del Complejo Ceferino Namuncurá es una cita ineludible en San Martín. video
Tiempo de verano en San Juan

San Martín potencia su turismo: trekking renovado y más cuidado, y la puesta en valor de la "Ruta del Algarrobo"