Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia

La investigación por el doble robo que sufrió una empleada judicial en Marquesado dejó al descubierto un dato clave: los dos sospechosos habían recuperado la libertad hace pocos meses y cuentan con un pesado prontuario. Tras ser detenidos, quedaron imputados y la Justicia les dictó prisión preventiva.

Ensañamiento Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Investigación Doble robo a la empleada judicial en Marquesado: detienen a dos sujetos, ¿quiénes son?

Los aprehendidos son Hugo Daniel Sánchez, de 24 años, oriundo de La Bebida, y Jaim Corbo Céspedes, de 20, con domicilio en Villa Obrera. De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, ambos intentaron eludir a los investigadores ocultándose en viviendas deshabitadas.

Sánchez fue localizado en Villa del Lago, en Ullum, donde permanecía escondido. En tanto, Corbo fue detenido cuando se refugiaba en una casa abandonada del barrio Marquesado II, en la zona de La Bebida, intentando evadir el accionar policial de la Brigada Oeste.

Los dos detenidos con un historial reciente de condenas

En el caso de Sánchez tiene al menos tres condenas:

El 26 de octubre de 2020 fue condenado a 10 meses de prisión condicional.

El 27 de marzo de 2024 recibió una pena de 4 meses de prisión que se unificó con la anterior en una condena única de 12 meses. Cumplió esa pena el 2 de septiembre de 2024.

En la causa de 2025 fue condenado a 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo, pena que finalizó el 30 de noviembre de 2025.

Es decir, hacía poco más de dos meses que había salido del penal cuando volvió a quedar involucrado en un hecho delictivo.

En tanto Corbo Céspedes también cuenta con antecedentes recientes:

El 13 de julio de 2023 fue condenado a 2 años de prisión condicional.

El 28 de diciembre de 2023 recibió una nueva condena de 8 meses de prisión efectiva, que se unificó en una pena única de 2 años y 6 meses de cumplimiento efectivo. Desde el 1 de octubre de 2024 gozaba del beneficio de libertad condicional.

Fuentes de la investigación señalaron que Sánchez proviene de un entorno familiar vinculado a delitos contra la propiedad y causas relacionadas con estupefacientes. Incluso, indicaron que varios integrantes del grupo familiar se encontrarían ocultos en Villa del Lago, y que uno de sus hermanos permanece prófugo en el marco de la misma causa.

En la audiencia correspondiente, tras el pedido del fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, la jueza Flavia Allende les dictó prisión preventiva por tres meses mientras continúa la investigación.