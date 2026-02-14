Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Evelin Vera , de 28 años, falleció este sábado por la mañana cuando perdió el control de la moto en la que se desplazaba y la caída le produjo la muerte. El hecho ocurrido en Ullum generó conmoción y rápidamente trascendió que se trataba de una joven policía que se dirigía a cumplir funciones en la Comisaría 30ma . A partir de sus redes sociales, se pudo conocer parte de su historia.

Por la información que decidió compartir, la víctima fatal estaba por cumplir años y tenía pensado vender la motocicleta que usaba como medio de transporte, la que se estima que protagonizó el siniestro vial. Según publicó, el próximo 16 de febrero cumplía 29 años y meses atrás ofrecía el vehículo -Rowser 125cc- a cambio de un automóvil.

Acorde su perfil de Facebook, la uniformada habría sufrido una tragedia al perder a un ser querido. Con una cinta de luto, recordaba a un pequeño que podría haber sido un hermano, aunque ello es una mera especulación. Lo cierto es que había elegido compartir su imagen en la portada de la red social.

Querida por los suyos, en especial por un novio con el que se la observa en diversas oportunidades, la muchacha oriunda de Ullum se formó en la Universidad Católica para formar parte de las filas de la Policía de San Juan. Lamentablemente, por razones que se desconocen, cayó al pavimento en la Ruta 60, más conocida como Ruta del Sol, y las heridas que sufrió le arrebataron la vida.

Personal de la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Adolfo Díaz, investiga el hecho e intenta establecer cuáles fueron las causas del trágico siniestro y si existió un tercer involucrado.