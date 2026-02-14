sábado 14 de febrero 2026

Choque

Un colectivo de la Red Tulum se llevó puesto a un auto en Chimbas

El siniestro ocurrió en la intersección de calles Jáchal y Salvador María del Carril, en Villa Unión. Solo se registraron daños materiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-14 at 7.03.08 PM

Un fuerte choque se registró este sábado en el departamento Chimbas, cuando un colectivo de la Red Tulum impactó contra un automóvil en la intersección de calles Jáchal y Salvador María del Carril, en la zona de Villa Unión.

Según las primeras informaciones, la unidad de la línea 404 circulaba de este a oeste cuando, por causas que se investigan, colisionó contra un Fiat Cronos que habría cruzado la calle en sentido sur-norte. El colectivo terminó impactando de lleno contra el lateral delantero del vehículo.

image

Producto del fuerte golpe, el auto sufrió importantes daños en la parte frontal, mientras que el colectivo también presentó roturas menores. A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas heridas, solo daños materiales.

Personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar el tránsito,

