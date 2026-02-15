La semana arranca con calor intenso y posibles tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 16 de febrero una jornada cambiante en San Juan , con presencia de tormentas aisladas durante la madrugada y la noche, y altas temperaturas por la tarde.

De acuerdo al pronóstico oficial, la madrugada comenzará con tormentas aisladas y una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10% y el 40%, con una temperatura cercana a los 20°C y viento del sector sur entre 13 y 22 km/h.

Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con escasa probabilidad de lluvias (0 a 10%) y una temperatura que ascenderá a los 24°C. El viento continuará soplando del sur, incrementando su intensidad entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde se espera el momento más caluroso del día, con una máxima de 35°C y cielo mayormente nublado. El viento se mantendrá del sector sur con velocidades similares a las de la mañana.

Hacia la noche regresan las condiciones inestables: se prevén nuevamente tormentas aisladas, con probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40% y una temperatura que descenderá a los 29°C. En este tramo del día, el viento rotará al noroeste y disminuirá su intensidad a valores entre 13 y 22 km/h.

En síntesis, será una jornada calurosa, con nubosidad variable y chances de tormentas en los extremos del día, por lo que se recomienda mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico.