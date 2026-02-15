lunes 16 de febrero 2026

Pronóstico

La semana arranca con calor intenso y posibles tormentas

El pronóstico oficial indica nubosidad variable, ráfagas moderadas y chances de precipitaciones en distintos momentos del día.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen
pronostico

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 16 de febrero una jornada cambiante en San Juan, con presencia de tormentas aisladas durante la madrugada y la noche, y altas temperaturas por la tarde.

De acuerdo al pronóstico oficial, la madrugada comenzará con tormentas aisladas y una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10% y el 40%, con una temperatura cercana a los 20°C y viento del sector sur entre 13 y 22 km/h.

Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con escasa probabilidad de lluvias (0 a 10%) y una temperatura que ascenderá a los 24°C. El viento continuará soplando del sur, incrementando su intensidad entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde se espera el momento más caluroso del día, con una máxima de 35°C y cielo mayormente nublado. El viento se mantendrá del sector sur con velocidades similares a las de la mañana.

Hacia la noche regresan las condiciones inestables: se prevén nuevamente tormentas aisladas, con probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40% y una temperatura que descenderá a los 29°C. En este tramo del día, el viento rotará al noroeste y disminuirá su intensidad a valores entre 13 y 22 km/h.

En síntesis, será una jornada calurosa, con nubosidad variable y chances de tormentas en los extremos del día, por lo que se recomienda mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico.

pronostico
