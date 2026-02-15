El recuerdo de uno de Los Plateros en sus visitas a la Argentina: de cantarle a la familia Menem al vino que espera tomar en San Juan

The Platters (o Los Plateros para la comunidad hispana) es un reconocido grupo que surgió en Los Ángeles, California, en los años 50. La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990 y en el Salón de la Fama de los Grupos Vocales en el 1998. Con Tiempo de San Juan hablamos con Barry Smith, uno de los intérpretes más antiguos de la banda, que se incorporó en los años 60 y continúa hoy con el legado de Los Plateros llevando un mensaje de amor por el mundo. Se presentarán en San Juan este 19 de febrero en el Teatro Sarmiento.

Barry Smith, de 82 años, recordó su llegada a The Platters con una curiosa anécdota. El era parte de otro grupo musical en Estados Unidos donde interpretaban algunos éxitos de Los Plateros hasta que un día tuvo la suerte de conocer Herb Reed, músico y vocalista, miembro fundador de la banda. Conectaron inmediatamente al darse cuenta que ambos compartían fecha de cumpleaños, el 7 de agosto. Smith y Reed generaron un vínculo "de hermano mayor y hermano menor", según contó Barry, que luego lo llevó a incorporarse a la reconocida banda. Desde fines de los años 60, Smith se incorporó al grupo y es el miembro más antiguo que tiene actualmente.

image

Ante su próxima visita a la Argentina, Barry recordó alguno de los viajes que tuvieron a nuestro país y destacó un momento muy particular. Es que, en los años 90, en el marco de una gira, visitó la Quinta de Olivos y cantó junto con la banda "Only You" para la familia Menem, a pedido del expresidente Carlos Saúl. Viajaron numerosas veces a diferentes puntos de la Argentina, donde recordó la cantidad de gente de Buenos Aires, el frío de Río Gallegos y el calorcito de Tucumán. La de este 19 de febrero es su primer visita a la provincia de San Juan para hacer un show.

Ante la consulta sobre qué espera del show en nuestra provincia, Smith dijo: "averiguo y estudio sobre las ciudades a las que vamos, en el afán de poder conocerlas más previas al show y con suerte poder recorrerlas. De San Juan se bastante, pero sobre todo estoy esperando llegar a tomarme un buen vino, una botella de vino solo para mi, por favor", contó entre risas. Destacó que este show no es solo para los bisabuelos y los abuelos, sino también para los padres, los hijos y los nietos que se criaron escuchando "The Great Pretender" o "Smoke Gets in Your Eyes" en sus casas.

La situación social de Estados Unidos no pasa desapercibida en el contexto actual, mucho menos para una banda que en los años 50 marcó un antes y un después, luego de ser el primer grupo de artistas afroamericanos entre los 10 primeros del Top Ten de las listas de pop y que encabezó las listas de R&B por más de 6 semanas. Sobre el Estados Unidos de hoy y los mensajes controversiales de Trump, Smith fue breve pero conciso y dijo que "hay que combatir todo odio con amor. Al final del día, el amor todo lo puede".

Con su mensaje de amor es con lo que él asegura que se mantienen en vigencia. La clave para que una banda se mantenga más de 70 años "es que el mensaje de amor nunca se agota. Está presente en cualquier día festivo o de homenaje. En el día de las madres, el día de los enamorados, el día del amigo, todos son celebrados con amor y pueden ser acompañados por nuestras canciones".

El encuentro

Podés ver a Los Plateros este 19 de febrero a las 21:30 horas en el Teatro Sarmiento. Las entradas ya están disponibles en la boletería del teatro o en entradaweb.com.ar y van desde los $35.000 a los $55.000.