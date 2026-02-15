domingo 15 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ansiada visita

El recuerdo de uno de Los Plateros en sus visitas a la Argentina: de cantarle a la familia Menem al vino que espera tomar en San Juan

Barry Smith es uno de los integrantes actuales de la histórica banda de The Platters, un grupo musical estadounidense de rhythm and blues y doo woop, que conquistó al mundo en los 50s con sus éxitos como "Only You" y "The Great Pretender". En una entrevista exclusiva para Tiempo de San Juan recordó sus viajes a Argentina y dejó un mensaje de amor.

Por Bautista Lencinas
WhatsApp Image 2026-02-15 at 2.54.32 PM

The Platters (o Los Plateros para la comunidad hispana) es un reconocido grupo que surgió en Los Ángeles, California, en los años 50. La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990 y en el Salón de la Fama de los Grupos Vocales en el 1998. Con Tiempo de San Juan hablamos con Barry Smith, uno de los intérpretes más antiguos de la banda, que se incorporó en los años 60 y continúa hoy con el legado de Los Plateros llevando un mensaje de amor por el mundo. Se presentarán en San Juan este 19 de febrero en el Teatro Sarmiento.

Lee además
El hecho del que fue protagonista Madcur el año pasado.
Conmoción

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025
orrego recordo a sarmiento con un video por el 215° aniversario de su nacimiento
Conmemoración

Orrego recordó a Sarmiento con un video por el 215° aniversario de su nacimiento

Barry Smith, de 82 años, recordó su llegada a The Platters con una curiosa anécdota. El era parte de otro grupo musical en Estados Unidos donde interpretaban algunos éxitos de Los Plateros hasta que un día tuvo la suerte de conocer Herb Reed, músico y vocalista, miembro fundador de la banda. Conectaron inmediatamente al darse cuenta que ambos compartían fecha de cumpleaños, el 7 de agosto. Smith y Reed generaron un vínculo "de hermano mayor y hermano menor", según contó Barry, que luego lo llevó a incorporarse a la reconocida banda. Desde fines de los años 60, Smith se incorporó al grupo y es el miembro más antiguo que tiene actualmente.

image

Ante su próxima visita a la Argentina, Barry recordó alguno de los viajes que tuvieron a nuestro país y destacó un momento muy particular. Es que, en los años 90, en el marco de una gira, visitó la Quinta de Olivos y cantó junto con la banda "Only You" para la familia Menem, a pedido del expresidente Carlos Saúl. Viajaron numerosas veces a diferentes puntos de la Argentina, donde recordó la cantidad de gente de Buenos Aires, el frío de Río Gallegos y el calorcito de Tucumán. La de este 19 de febrero es su primer visita a la provincia de San Juan para hacer un show.

Ante la consulta sobre qué espera del show en nuestra provincia, Smith dijo: "averiguo y estudio sobre las ciudades a las que vamos, en el afán de poder conocerlas más previas al show y con suerte poder recorrerlas. De San Juan se bastante, pero sobre todo estoy esperando llegar a tomarme un buen vino, una botella de vino solo para mi, por favor", contó entre risas. Destacó que este show no es solo para los bisabuelos y los abuelos, sino también para los padres, los hijos y los nietos que se criaron escuchando "The Great Pretender" o "Smoke Gets in Your Eyes" en sus casas.

La situación social de Estados Unidos no pasa desapercibida en el contexto actual, mucho menos para una banda que en los años 50 marcó un antes y un después, luego de ser el primer grupo de artistas afroamericanos entre los 10 primeros del Top Ten de las listas de pop y que encabezó las listas de R&B por más de 6 semanas. Sobre el Estados Unidos de hoy y los mensajes controversiales de Trump, Smith fue breve pero conciso y dijo que "hay que combatir todo odio con amor. Al final del día, el amor todo lo puede".

Con su mensaje de amor es con lo que él asegura que se mantienen en vigencia. La clave para que una banda se mantenga más de 70 años "es que el mensaje de amor nunca se agota. Está presente en cualquier día festivo o de homenaje. En el día de las madres, el día de los enamorados, el día del amigo, todos son celebrados con amor y pueden ser acompañados por nuestras canciones".

El encuentro

Podés ver a Los Plateros este 19 de febrero a las 21:30 horas en el Teatro Sarmiento. Las entradas ya están disponibles en la boletería del teatro o en entradaweb.com.ar y van desde los $35.000 a los $55.000.

image
Temas
Seguí leyendo

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces

Domingo lluvioso y con temperaturas agradables en San Juan

Entre la inflación, la política y las dificultades para estudiar: las preocupaciones que hoy marcan a los jóvenes sanjuaninos

Proyecto Tango San Juan: una nueva generación que reescribe el tango desde la identidad, la escena local y el trabajo colectivo

El renacer de un gigante: los secretos de la histórica remodelación del Auditorio Juan Victoria

Después de la lluvia, cómo estará el tiempo en San Juan este sábado

Encuentro frustrado de therians en Albardón: qué opinan los sanjuaninos sobre la nueva moda

¿Por qué baja el dólar? Especialistas sanjuaninos revelan sus causas e impacto en la economía local

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Pamela Perea es jefa del destacamento número seis de la Dirección Bomberos en San Martín. video
En video

Terrenos en altura, solidaridad y una comunidad en emergencia: la experiencia de la primera mujer bombera en encabezar un operativo en la Patagonia

Por Guillermo Alamino

Las Más Leídas

El hecho del que fue protagonista Madcur el año pasado.
Conmoción

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025

Lluvias en San Juan
SMN

Domingo lluvioso y con temperaturas agradables en San Juan

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina
Truquito

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres
Dulce espera

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces
Negocio prometedor

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces

Te Puede Interesar

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña
Conmoción

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña

Por Redacción Tiempo de San Juan
El recuerdo de uno de Los Plateros en sus visitas a la Argentina: de cantarle a la familia Menem al vino que espera tomar en San Juan
Ansiada visita

El recuerdo de uno de Los Plateros en sus visitas a la Argentina: de cantarle a la familia Menem al vino que espera tomar en San Juan

San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita
Primera Nacional

San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita

Boca empata 0-0 con Platense en La Bombonera
Torneo Apertura

Boca empata 0-0 con Platense en La Bombonera

El hecho del que fue protagonista Madcur el año pasado.
Conmoción

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025