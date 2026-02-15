lunes 16 de febrero 2026

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte

La autopsia reveló la causa del fallecimiento del empresario de 32 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En las últimas horas se conoció la causa del fallecimiento del empresario sanjuanino Monir Madcur Ponte, de 32 años. De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, el deceso se produjo por una falla multiorgánica compatible con shock hipovolémico, según determinó el informe médico correspondiente.

Tras conocerse los resultados, desde Fiscalía se dispuso el levantamiento de la consigna policial que permanecía en el domicilio, medida que había sido adoptada en el marco de las actuaciones iniciales para preservar el lugar mientras se avanzaba con las pericias.

Madcur era homónimo de su abuelo, un reconocido empresario del sector de la construcción en San Juan, y sobrino de Leonardo Madcur, dirigente vinculado a la política nacional que tuvo participación en negociaciones de relevancia, entre ellas el acuerdo con el FMI durante la gestión de Javier Milei.

La noticia de su fallecimiento comenzó a circular con fuerza el domingo al mediodía y fue confirmada horas más tarde por la familia. En un primer momento no se habían precisado las causas de la muerte y la investigación quedó a cargo del fiscal Adolfo Díaz, quien intervino desde el inicio del caso.

El nombre de Madcur había tomado notoriedad pública el año pasado tras un violento episodio protagonizado por su expareja, Gabriela Gutiérrez. En aquel hecho, la mujer embistió con su vehículo la camioneta del empresario y agredió a otra mujer, en un incidente que se viralizó por la magnitud del ataque y las personas involucradas. La agresora fue detenida, sometida a juicio y posteriormente condenada a realizar tareas comunitarias.

Con la confirmación oficial de la causa médica y el levantamiento de la custodia en el domicilio, la investigación judicial avanza hacia su etapa final, a la espera de eventuales precisiones adicionales por parte del Ministerio Público Fiscal.

