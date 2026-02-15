domingo 15 de febrero 2026

En Rivadavia

Una mujer perdió el control de su auto y terminó chocando contra unas palmeras y un auto estacionado

Una mujer de 55 años impactó con su Toyota Yaris en la intersección de Calle Boggian y Molina. No hubo heridos, solo daños materiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza Canal 13 San Juan

Foto gentileza Canal 13 San Juan

En horas de la siesta de este domingo, un verdadero susto fue el que se llevaron vecinos de las inmediaciones de las calles Boggian y Molina, en Rivadavia, a raíz de una conductora que perdió el control y se estrelló.

De acuerdo con datos aportados por fuentes policiales, la protagonista fue una mujer de 55 años que conducía un Toyota Yaris. Por causas que todavía son materia de investigación, la conductora perdió el control del rodado. En su desplazamiento, el automóvil impactó en primer término contra palmeras ubicadas en el sector y luego colisionó con un Peugeot 208 que estaba debidamente estacionado.

Si bien el Toyota Yaris presentó importantes daños en la parte delantera, el parte oficial indicó que no se registraron personas lesionadas y que el hecho dejó únicamente perjuicios materiales.

En el lugar intervino personal de la Policía de San Juan junto con efectivos de la División Tránsito, quienes preservaron el área, realizaron las actuaciones correspondientes y avanzaron con las pericias para determinar responsabilidades.

