Por tercera vez en seis meses, robaron un reconocido café en Desamparados

El reconocido café y panadería Porota sufrió un nuevo robo este domingo, convirtiéndose en la tercera intrusión en los últimos seis meses. El dueño del local, Gonzalo Guarnido, compartió un video en redes sociales relatando lo ocurrido: luego de una extensa jornada por el Día de los Enamorados, recibió un aviso de la alarma que se había activado en el establecimiento ubicado sobre Lateral de Circunvalación, a metros de avenida Ignacio de la Roza.

Según relató Guarnido, los delincuentes ingresaron nuevamente por el mismo lugar que en los robos anteriores, rompiendo un vidrio. "Nadie hace absolutamente nada", expresó el empresario sobre la situación que vive desde hace meses.

Los hechos previos ocurrieron el 2 de agosto, cuando los ladrones ingresaron y se llevaron dinero y otros objetos, y el 11 de agosto, cuando rompieron un vidrio y sustrajeron prendas de vestir. Las denuncias fueron realizadas en la Comisaría 4ta de Desamparados y quedaron a disposición del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad. Embed - Porota Bakery & coffee on Instagram View this post on Instagram

Temas Robo