Intentó defender a su hermana de un robo y le dieron un puntazo con una llave de bujías

Un intento de robo ocurrido en plena madrugada terminó con un hombre herido de un puntazo con una lleve de bugías: el agresor fue detenido en Rawson. El violento episodio se registró alrededor de las 2 de la mañana en inmediaciones de calle Franklin y San Lorenzo, donde un vecino fue atacado tras enfrentarse con un delincuente que intentaba ingresar a una vivienda.

Policiales En Rivadavia: un ladrón abandonó una moto robada y escapó al ver a la policía

Se supo la verdad Le robaron a Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity y ahora se supo quién fue

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 24°, al arribar al lugar el personal entrevistó a una mujer de apellido Rojo. La joven relató que un sujeto, conocido en el ambiente delictivo y vecino de la zona, había intentado entrar a su domicilio con intenciones de robo. En ese momento, su hermano salió desde el interior de la casa para impedir el ingreso.

Fue allí cuando se produjo el enfrentamiento. De acuerdo con fuentes del caso, el agresor le asestó un puntazo en la zona baja del abdomen, provocándole una lesión que obligó a su traslado urgente en un vehículo particular hacia el hospital.

image

Con los datos aportados por la familia, los efectivos iniciaron la búsqueda del atacante, quien fue localizado a pocos metros de la vivienda. Al momento de la aprehensión, los uniformados le secuestraron una herramienta utilizada como llave de bujías para motos, presuntamente empleada como arma en el ataque.

El detenido, identificado como Agüero, de 38 años, quedó a disposición del Fuero de Flagrancia. La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa en concurso real con lesiones, y el acusado permanece alojado en dependencias de la Comisaría 24° a la espera de una audienca paradefinis su situaicon procesal.