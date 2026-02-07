sábado 7 de febrero 2026

Se supo la verdad

Le robaron a Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity y ahora se supo quién fue

Según la periodista Paula Varela se confirmó quién fue el o la culpable de un episodio que causó indignación, ya que perjudicó al cocinero que terminó con el delantal negro.

Por Agencia NA
image
Nadie dijo nada. Los demás participantes quedaron callados y nadie dijo “yo fui quien te sacó la crema”. El episodio terminó de esa forma y ahora fuera del aire se supo quién habría sido el autor del hurto.

Quién le robó la crema a Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity

Esta tarde, Paula Varela reveló el nombre de la persona responsable de perjudicar al actor y cómo se vivió el momento en el estudio de grabación: “Él va a buscar la crema, que es lo que se ve, no la encuentra. Después se dan cuenta —y que creo que está en unas fotos que yo mandé igual también— la crema que tenía Emilia Attias es la crema de Miguel Ángel Rodríguez”.

Según explicó la periodista, la parte que complica a la ex Casi Ángeles fue editada para no hacerla quedar mal: “De hecho tenemos las fotos, exactamente. Está todo editado, porque lo que viste falta... Cuando Betular le dice a Emilia 'la crema, la crema, la crema', Emilia le dice ‘no la tengo, no llego’”.

image

“Bueno, va al lugar, a la heladera, saca la de Miguel Ángel Rodríguez y se la da a Emilia para que ella termine su plato. Todos ahí lo vieron”, añadió.

“Tal es así que cuando hacen las devoluciones —esta que ves de Miguel Ángel y la de Emilia— todos se ríen porque están todos contando: 'Che, está ahí Emilia pero le robó la crema a Miguel Ángel'. Todos se habían dado cuenta, todos lo vieron a Betular... esta parte está editada”, sostuvo.

Varela detalló que incluso, algunos participantes hablaron sobre el hecho frente a las cámaras, pero no termino en la edición final: “Y Wanda pregunta: '¿Qué pasó?', porque viste que Wanda siempre tipo 'maestra' pregunta. Y dicen: 'No, porque le robó la crema de Miguel Ángel'. Tampoco lo viste porque lo editaron”, cerró.

