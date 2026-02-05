Un hecho de inseguridad ocurrió durante la mañana del miércoles en un loteo de Pocito . Al menos una vivienda fue blanco de un robo que derivó en denuncias policiales y en la difusión de imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona.

El episodio se registró cerca de las 9 horas en el loteo Santa Isabel, ubicado en inmediaciones de calle 10 y Mendoza. Según relataron vecinos a Tiempo de San Juan, un hombre ingresó a una casa en construcción y sustrajo diversos elementos, entre ellos artefactos sanitarios del baño y una pava eléctrica.

En Pocito, vecinos denunciaron el robo en una casa en construcción: así deambulaba el principal apuntado pic.twitter.com/l9TQszQRZL — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 5, 2026

En otra vivienda del mismo sector, el mismo sospechoso habría robado una importante cantidad de electrodomésticos, lo que generó preocupación entre los residentes del barrio, quienes alertaron a las autoridades.

Las imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran al hombre deambulando por el patio de una de las propiedades. De acuerdo con la descripción aportada por los vecinos, vestía una remera negra con estampado, debajo una remera manga larga blanca, pantalón claro, zapatillas y llevaba un bolso de color negro.

Tras los hechos, los damnificados radicaron las denuncias en la Comisaría 7ª de Pocito. Desde esa dependencia policial confirmaron a este diario que las presentaciones fueron realizadas, aunque hasta el momento no se logró identificar al sospechoso ni se obtuvieron datos concretos sobre su paradero.