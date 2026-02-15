Con "El Baile del Therian", La Oveja Negra y los García vuelve a marcar el ritmo

La banda sanjuanina La Oveja Negra y los García vuelve a escena con una propuesta fresca y provocadora: “El Baile del Therian”, su nuevo lanzamiento, que ya empieza a resonar entre sus seguidores y en la escena musical local.
La banda sanjuanina presentó su nuevo tema, inspirado en una tendencia cultural que crece en redes. Pasá y escuchá.
En esta oportunidad, la banda se mete con un fenómeno cultural que viene creciendo especialmente en redes sociales: los therian. El término refiere a personas que sienten una fuerte identificación —espiritual, simbólica o psicológica— con un animal específico. Algunos adoptan estéticas, comportamientos o expresiones vinculadas a ese animal como forma de identidad. Se trata de una subcultura que tiene presencia en plataformas digitales y que suele generar curiosidad y debate.
Convertidos en una verdadera seña de identidad cultural de San Juan, el grupo ha sabido trascender las fronteras provinciales y dejar su huella a lo largo del mapa continental con un estilo potente, festivo y con identidad propia. A lo largo de los años, han llevado el nombre de su tierra a distintos escenarios, consolidando un vínculo profundo con el público y reafirmando su orgullo sanjuanino en cada presentación.
Con “El Baile del Therian”, el grupo toma ese concepto y lo transforma en una invitación al movimiento y a la celebración. Fieles a su impronta, combinan ritmo contagioso, letras con guiños a la cultura actual y una energía única.
