domingo 15 de febrero 2026

Con "El Baile del Therian", La Oveja Negra y los García vuelve a marcar el ritmo

La banda sanjuanina presentó su nuevo tema, inspirado en una tendencia cultural que crece en redes. Pasá y escuchá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
theerian

La banda sanjuanina La Oveja Negra y los García vuelve a escena con una propuesta fresca y provocadora: “El Baile del Therian”, su nuevo lanzamiento, que ya empieza a resonar entre sus seguidores y en la escena musical local.

Preocupación por la salud de La Mona Jiménez por un episodio durante su primer show del año
En Córoba

Preocupación por la salud de La Mona Jiménez por un episodio durante su primer show del año
Juana Repetto mostró por primera vez a su hijo Timoteo
Redes

Juana Repetto mostró por primera vez a su hijo Timoteo

En esta oportunidad, la banda se mete con un fenómeno cultural que viene creciendo especialmente en redes sociales: los therian. El término refiere a personas que sienten una fuerte identificación —espiritual, simbólica o psicológica— con un animal específico. Algunos adoptan estéticas, comportamientos o expresiones vinculadas a ese animal como forma de identidad. Se trata de una subcultura que tiene presencia en plataformas digitales y que suele generar curiosidad y debate.

Convertidos en una verdadera seña de identidad cultural de San Juan, el grupo ha sabido trascender las fronteras provinciales y dejar su huella a lo largo del mapa continental con un estilo potente, festivo y con identidad propia. A lo largo de los años, han llevado el nombre de su tierra a distintos escenarios, consolidando un vínculo profundo con el público y reafirmando su orgullo sanjuanino en cada presentación.

Con “El Baile del Therian”, el grupo toma ese concepto y lo transforma en una invitación al movimiento y a la celebración. Fieles a su impronta, combinan ritmo contagioso, letras con guiños a la cultura actual y una energía única.

Mirá el video:

Embed - El baile del Therian - La Oveja Negra y los García

Estos son los invitados de Mirtha Legrand este 14 de febrero, día de los enamorados

Tini, María Becerra y Bizarrap, bailaron en la casita de Bad Bunny en River

Antes de sus shows, Bad Bunny caminó las calles de Buenos Aires en busca de un postre que lo deslumbró

Cronograma confirmado: así será la entrega de módulos para personas con celiaquía en febrero

Los detalles detrás de la internación de Luciano Castro

¿Hermanos o madre e hijo? El video de Ludwika Paleta que dejó a todos en shock

Todavía no empezó Gran Hermano Generación Dorada y ya hay un cambio en uno de sus programas

Aseguran que Mauro Icardi estuvo a los besos con una mujer en Turquía, mientras la China Suárez está en Argentina: el video

El hecho del que fue protagonista Madcur el año pasado.
Conmoción

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025

Lluvias en San Juan
SMN

Domingo lluvioso y con temperaturas agradables en San Juan

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina
Truquito

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres
Dulce espera

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces
Negocio prometedor

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña
Conmoción

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña

Por Redacción Tiempo de San Juan
El recuerdo de uno de Los Plateros en sus visitas a la Argentina: de cantarle a la familia Menem al vino que espera tomar en San Juan
Ansiada visita

El recuerdo de uno de Los Plateros en sus visitas a la Argentina: de cantarle a la familia Menem al vino que espera tomar en San Juan

San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita
Primera Nacional

San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita

Boca empata 0-0 con Platense en La Bombonera
Torneo Apertura

Boca empata 0-0 con Platense en La Bombonera

El hecho del que fue protagonista Madcur el año pasado.
Conmoción

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025