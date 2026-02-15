domingo 15 de febrero 2026

Torneo Apertura

Boca empata 0-0 con Platense en La Bombonera

El Xeneize y el Calamar igualan 0-0 por la quinta fecha del Campeonato en La Bombonera, encuentro correspondiente a la Zona A.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

Boca recibe este domingo a Platense, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita acomodarse tras la derrota en su última presentación ante Vélez.

El encuentro, que se lleva a cabo en el Estadio Alberto J. Armando desde 19:30. El árbitro es Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño.

Boca llega a este encuentro envuelto en dudas, luego de la derrota 2-1 ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Los dirigidos por Claudio Úbeda se mantuvieron con seis puntos, por lo que marchan sextos en la Zona A.

En caso de reencontrarse con el triunfo, el “Xeneize” podría terminar la fecha cerca de los líderes, aunque si sufre una nueva derrota caería fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

La única incógnita en el 11 inicial pasa por el lateral derecho de la defensa, donde aún no está definido si dicha posición será ocupada por Juan Barinaga o Marcelo Weigandt.

Platense, por su parte, había tenido un gran inicio en el Torneo Apertura, producto de los siete puntos sumados en las primeras tres fechas. Sin embargo, en su última presentación sufrió mucho la falta de efectividad y perdió 1-0 ante Independiente, que aprovechó una de las pocas situaciones claras que tuvo.

Actualmente el “Calamar”, que es dirigido por Walter Zunino, ocupa el quinto puesto en la Zona A.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Torneo Apertura
  • Zona A - fecha 5
  • Boca - Platense
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • VAR: Jorge Baliño
  • Hora: 19:30. TV: ESPN Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Iker Zufiaurre o Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.__IP__

Platense: Matías Borgogno; Tomás Silva, Eugenio Raggio, Ignacio Vázquez, Juan Ignacio Saborido; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

