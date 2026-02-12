jueves 12 de febrero 2026

¿Hermanos o madre e hijo? El video de Ludwika Paleta que dejó a todos en shock

La actriz deslumbró en la alfombra roja de ¿Quieres ser mi novia?. donde el parecido y su frescura se llevaron todas las miradas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Ludwika Paleta volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, pero esta vez no fue por un nuevo proyecto televisivo sino por una aparición pública que dejó a todos hablando.

La actriz asistió a la alfombra roja de la película “¿Quieres ser mi novia?” acompañada por su hijo y las imágenes no tardaron en viralizarse. El motivo: el impactante parecido entre ambos y la juventud intacta de la intérprete, que generó una catarata de comentarios.

“¿Son hermanos?”, “No puede ser la mamá”, “El tiempo no pasa para ella”, fueron algunas de las reacciones que inundaron X e Instagram tras difundirse el video del evento.

Con su piel radiante y la elegancia sobria que la caracteriza desde sus inicios en la televisión, Ludwika volvió a demostrar que el paso del tiempo parece ir a otro ritmo para ella.

Verla posando sonriente junto a su hijo no solo sorprendió por el gran parecido físico y la frescura de ambos, sino también porque reavivó la nostalgia de quienes la recuerdan como aquella niña icónica de la pantalla chica.

Las redes estallaron

En cuestión de horas, el clip comenzó a circular en distintas plataformas y se multiplicaron los comentarios destacando su apariencia y la complicidad que mostró con su hijo en la alfombra roja.

