jueves 12 de febrero 2026

Novedades

Todavía no empezó Gran Hermano Generación Dorada y ya hay un cambio en uno de sus programas

A días del regreso del reality, uno de los segmentos más populares ya cambió de día. Los motivos.

Por Agencia NA
Gran Hermano conocerá en la noche de este martes al ganador.

Gran Hermano conocerá en la noche de este martes al ganador.

La previa del lanzamiento de Gran Hermano Generación Dorada llega con turbulencias en la programación de Telefe. Este miércoles se confirmó que "La Noche de los Ex", el segmento de debate que ya es un clásico del formato, abandonará su tradicional emisión de los viernes para instalarse en el corazón del prime time de los sábados a las 21:30 horas.

El movimiento de las autoridades de Martínez no es casual. Al colocar a Robertito y a los exparticipantes los sábados, Telefe apuesta a "calentar" una pantalla que suele enfriarse el fin de semana, utilizando la potencia del reality más visto del país para confrontar directamente con la propuesta de Mirtha Legrand en El Trece.

De esta manera, Telefe busca replicar el éxito de las galas diarias en una jornada que suele ser dominada por el cine o programas de formato largo. Últimamente estaba apostando a ediciones especiales de MasterChef Celebrity.

Dudas en redes y el fin de una rutina

A pesar de la ambición comercial, la noticia no fue bien recibida por el núcleo duro de seguidores de la franquicia. En plataformas como X (antes Twitter), el descontento se hizo sentir rápidamente:

  • Ruptura de hábitos: Los televidentes cuestionan la desaparición del segmento de los viernes, que ya formaba parte de la rutina de cierre de semana para muchos.
  • Sobreexposición: Existe el temor de que la "Generación Dorada" sature la pantalla al sumar un nuevo día de contenido fuerte en el prime time sabatino.
