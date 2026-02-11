miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Se agrandó la familia

Se conoció el nombre del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

Ricardo Darín compartió sus sensaciones sobre la feliz noticia y cómo fueron las primeras horas de su nieto. El origen del nombre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La llegada del primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín ha generado una oleada de emoción entre seguidores y familiares. La noticia, que permaneció bajo estricta reserva hasta ahora, había sido confirmada por el abuelo Ricardo Darín a Teleshow, y ante la agencia Europa Press contó que se trata de un niño y que su nombre es Dante, un nombre que, según sus palabras, posee “mucha significancia” y resulta “muy bonito”.

Lee además
Wanda Nara tiene un nuevo conflicto legal.
Quilombo en puerta...

Wanda Nara, enojadísima: acusó a la China Suárez de usarle la ropa
mirtha legrand ya tiene reemplazo para jimena monteverde: a que chef pidio
"Mesaza"

Mirtha Legrand ya tiene reemplazo para Jimena Monteverde: a qué chef pidió

El nacimiento del primogénito de la pareja tuvo lugar el lunes 9 de febrero de 2026 en Barcelona, en una clínica de la ciudad, donde tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfecto estado, conforme relató el actor a una agencia internacional. Al salir del hospital, el actor expresó: “Está muy bien, muy bien, por suerte”, refiriéndose al proceso del parto y a la recuperación de Corberó. La familia, tanto en España como en Argentina, manifestó una “gran felicidad” por el acontecimiento.

Durante los meses previos, Corberó y Chino Darín mantuvieron un hermetismo absoluto en relación al embarazo y los detalles del nacimiento. Desde que la actriz anunció la espera del bebé en septiembre de 2025 mediante un escueto “Esto no es IA”, la pareja optó por transitar cada etapa con total intimidad, alejados del escrutinio público y de declaraciones en redes sociales. Como consecuencia, los fanáticos aguardaron con expectativa los datos más buscados: el sexo y el nombre del hijo.

Consultado sobre el posible parecido físico del recién nacido, Ricardo Darín explicó que aún resulta prematuro establecer similitudes evidentes entre Dante y sus padres: “Es muy chiquitito todavía, pero supongo que, como ocurre en casi todos los casos, cada uno le encontrará parecidos familiares”. Además, aseguró que no dio consejos de paternidad a su hijo Chino: “No hay consejo posible. Esa es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia”.

La elección del nombre refuerza el vínculo afectivo y cultural que une a una de las parejas más reconocidas del espectáculo internacional. La noticia, confirmada finalmente por la voz del célebre actor, marca el inicio de una nueva etapa para ambos artistas, quienes vienen consolidado su relación durante más de 10 años.

La familia Darín y Corberó se mostró “muy feliz” ante el nacimiento de Dante, conforme manifestó el actor de Nueve reinas y El hijo de la novia: “Están todos muy felices. Estamos todos muy felices”.

El nacimiento del primer nieto de Ricardo Darín ha transformado la rutina familiar, generando una oleada de alegría y movimiento tanto en Barcelona como entre los seres queridos del actor argentino. El acontecimiento se vivió bajo un marcado hermetismo, pero el propio Darín decidió compartir sus sensaciones.

“Estamos muy bien, bien todos. Lo mejor es que tanto Úrsula como el bebé están muy bien”, aseguró en las primeras horas de la mañana, quien enfatizó la tranquilidad que reina en la familia tras el nacimiento. El actor, reconocido por su extensa trayectoria en cine y teatro, eligió subrayar la buena salud tanto de la madre como del recién nacido, despejando cualquier inquietud acerca de su estado.

El intérprete describió la atmósfera que envuelve estos días de celebraciones: “Estamos de un lado a otro sin parar”, compartió, dejando entrever la intensidad y la felicidad que atraviesan. La llegada del nieto ha movilizado a todos los integrantes, quienes viven jornadas cargadas de emociones y adaptaciones.Qué significa Dante, el nombre que Úrsula Corberó y el Chino Darín eligieron para su primer hijo

El nombre Dante tiene origen italiano y es una forma abreviada del nombre medieval Durante. Su raíz proviene del latín “durare”, que significa “endurecer, permanecer, durar”. Por lo tanto, Dante se interpreta como “perseverante”, “firme”, “constante” o “duradero”.

El nombre ganó relevancia gracias al poeta italiano Dante Alighieri, autor de “La Divina Comedia”. Es un nombre masculino clásico, con fuerte presencia en la cultura italiana y reconocimiento internacional.

Seguí leyendo

Polémica: una tiktoker dijo que "los pobres no deberían tener hijos" y estallaron las redes

Arjona sumó otra fecha en Argentina y sigue rompiendo récord: cómo comprar las entradas

Furia Scaglione blanqueó su relación con un futbolista y sorprendió a todos

Nació el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín en Barcelona

Oriana Sabatini deslumbró con un look "black bride" a días de ser mamá

¿A dónde fue Benito? Bad Bunny borró su Instagram tras el show en el Super Bowl

Durísima acusación de Andrea Rincón: "Hacen ritos satánicos y compran almas"

Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mirtha legrand ya tiene reemplazo para jimena monteverde: a que chef pidio
"Mesaza"

Mirtha Legrand ya tiene reemplazo para Jimena Monteverde: a qué chef pidió

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

La Circunvalación de San Juan fue un desierto hasta que en 2005 el entonces gobernador José Luis Gioja la parquizó. Desde entonces requiere de un importante mantenimiento. 
Atención

Alerta en la Circunvalación: detectan un socavón y piden extremar la precaución al circular

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes
Capital

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Te Puede Interesar

Auditorio Juan Victoria: cuáles son las cinco empresas que pelean por quedarse con la histórica remodelación
Licitación

Auditorio Juan Victoria: cuáles son las cinco empresas que pelean por quedarse con la histórica remodelación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se hizo pasar por el Pequeño J, amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800
Justicia

Se hizo pasar por el "Pequeño J", amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina: cuáles son las probabilidades y cuándo vendría
Oficial

Javier Milei invitó al Papa León XIV para que visite la Argentina: cuáles son las probabilidades y cuándo vendría

Intentó abrir un auto con un cuchillo y lo atraparon los vecinos
Barrio Las Garzas

Intentó abrir un auto con un cuchillo y lo atraparon los vecinos