¿A dónde fue Benito? Bad Bunny borró su Instagram tras el show en el Super Bowl

Luego de su histórica participación en el Super Bowl 2026 , Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al eliminar todas las publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, desatando una ola de especulaciones en redes sociales.

Luego del show de medio tiempo de este 8 de febrero, millones de fans notaron que el perfil del “Conejo Malo” aparecía completamente vacío: sin fotos, sin videos, sin historias destacadas e incluso sin imagen de perfil, lo que generó teorías sobre una posible suspensión de su cuenta.

image

Aunque pudiera parecer que el artista decidió desaparecer de las redes, esta no sería la primera vez que realiza este tipo de movimientos. En 2022, Bad Bunny también borró todas sus publicaciones meses antes del lanzamiento de su exitoso álbum Un verano sin ti.

Un año después repitió la estrategia tras concluir la gira mundial del mismo disco y luego de su participación especial en la WWE desde Puerto Rico.

Por ello, muchos seguidores consideran que esta acción podría anticipar el inicio de una nueva etapa en su carrera, posiblemente con música inédita o un nuevo proyecto, justo cuando el artista se acerca a cumplir su primera década en la industria musical.