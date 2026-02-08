domingo 8 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gravísimo

Durísima acusación de Andrea Rincón: "Hacen ritos satánicos y compran almas"

La actriz afirmó que algunos artistas utilizan la música como herramienta espiritual y aseguró que ya no teme ser criticada por sus dichos.

Por Agencia NA
Andrea Rincón

Andrea Rincón

Andrea Rincón habló en una entrevista con un canal de noticias e hizo fuertes declaraciones sobre algunos artistas, a quienes acusó de utilizar los recitales para “comprar almas”. “Hacen ritos satánicos en los recitales, están comprando almas con la música”, afirmó.

Lee además
una sanjuanina canto en plena calle corrientes y fue sensacion
Increíble momento

Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación
jimena monteverde le dijo adios a la cocina de mirtha legrand
Un adiós

Jimena Monteverde le dijo adiós a la cocina de Mirtha Legrand

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, la actriz fue entrevistada por la periodista Pia Shaw y sostuvo que atraviesa un camino de profunda espiritualidad, desde el cual cuestiona a los nuevos exponentes de la música popular.

Rincón aseguró que, según sus creencias, los cantantes se aprovechan de jóvenes que “no están protegidos” y apuntó contra un supuesto rito umbanda realizado por Milo J durante un show. “Claramente Milo J está totalmente poseído. Le meten cosas a la gente con la música. En un recital metió un ‘santo’ y después lo empezó a acuchillar; claramente no es un santo bueno”, sentenció.__IP__

Finalmente, dejó en claro que ya no teme que la tilden de loca por sus dichos y que se siente liberada por expresar sus ideas. “Fue una liberación. Hoy no me interesa que digan que estoy loca, porque claramente está todo a la vista”, concluyó.

Seguí leyendo

El planteo futbolero y viral de Anamá Ferreira: "La Selección argentina es la única que no tiene un jugador negro"

Se reveló dónde se casarán la China Suárez y Mauro Icardi

Afirman que Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista

'G's': la nueva creación del género urbano que la rompe a nivel nacional y tiene impronta sanjuanina

Le robaron a Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity y ahora se supo quién fue

Wanda Nara no respeta las leyes de tránsito: mirá la millonaria cifra que pagó de multas

Una película de terror a contraluz y con el pulso marcado por la música

Leila Gianni jugó al destape: la ex funcionaria posó en su bañera y se volvió viral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
jimena monteverde le dijo adios a la cocina de mirtha legrand
Un adiós

Jimena Monteverde le dijo adiós a la cocina de Mirtha Legrand

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Rafael Nino Claros ya no es más el director de Pami en San Juan
Movida

Rafael "Nino" Claros ya no es más el director de Pami en San Juan

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado
Increíble

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause
Historias del Crimen

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo video
Videonota

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo

Cada vez más sanjuaninos generan energía solar para autoconsumo: mitos y verdades sobre instalar los famosos paneles video
Revolución energética

Cada vez más sanjuaninos generan energía solar para autoconsumo: mitos y verdades sobre instalar los famosos paneles

Te Puede Interesar

La violenta gresca en el B° Los Toneles y su trasfondo más oscuro: ¿las víctimas buscan quedarse con la casa para vender droga?
Videos inéditos

La violenta gresca en el B° Los Toneles y su trasfondo más oscuro: ¿las víctimas buscan quedarse con la casa para vender droga?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alfredo Nardi (izquierda) y Roberto Juárez.
En redes

Abogados "influencers": el nuevo rol de dos famosos ex funcionarios sanjuaninos tras dejar la gestión pública

Video: un grupo de ciclistas terminaron lesionados al caer en el final de la Vuelta a San Juan Master
Peligroso

Video: un grupo de ciclistas terminaron lesionados al caer en el final de la Vuelta a San Juan Master

Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación
Increíble momento

Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación

Tres ajedrecistas sanjuaninos agitaron tableros del otro lado de la cordillera: resultados, amistad y una experiencia de alto nivel en Chile
Orgullo local

Tres ajedrecistas sanjuaninos agitaron tableros del otro lado de la cordillera: resultados, amistad y una experiencia de alto nivel en Chile