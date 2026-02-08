Durísima acusación de Andrea Rincón: "Hacen ritos satánicos y compran almas"

Andrea Rincón habló en una entrevista con un canal de noticias e hizo fuertes declaraciones sobre algunos artistas, a quienes acusó de utilizar los recitales para “comprar almas”. “Hacen ritos satánicos en los recitales, están comprando almas con la música” , afirmó.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas , la actriz fue entrevistada por la periodista Pia Shaw y sostuvo que atraviesa un camino de profunda espiritualidad, desde el cual cuestiona a los nuevos exponentes de la música popular.

Rincón aseguró que, según sus creencias, los cantantes se aprovechan de jóvenes que “no están protegidos” y apuntó contra un supuesto rito umbanda realizado por Milo J durante un show. “Claramente Milo J está totalmente poseído. Le meten cosas a la gente con la música. En un recital metió un ‘santo’ y después lo empezó a acuchillar; claramente no es un santo bueno”, sentenció.__IP__

Finalmente, dejó en claro que ya no teme que la tilden de loca por sus dichos y que se siente liberada por expresar sus ideas. “Fue una liberación. Hoy no me interesa que digan que estoy loca, porque claramente está todo a la vista”, concluyó.