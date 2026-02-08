domingo 8 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Será?

Afirman que Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista

El periodista Nicolás Wiñazki hizo la revelación en el programa de “La Chiqui” este sábado.

Por Agencia NA
mirtha-legrand-le-dedico-emotivas-palabras-a-antonio-gasalla-foto-captura-eltrece-RRP6ZMBB4JAB3FKUUQZWGUPMCQ.avif

El periodista argentino Nicolás Wiñaski fue uno de los invitados en La Noche de Mirtha Legrand. Lejos de no levantar polvareda, este lanzó que “La Chiqui” fue espiada durante el gobierno kirchnerista de manera ilegal.

Lee además
mirtha legrand se despidio de sus programas en mar del plata: fui muy feliz aca
TV

Mirtha Legrand se despidió de sus programas en Mar del Plata: "Fui muy feliz acá"
se revelo donde se casaran la china suarez y mauro icardi
¿Viva los novios?

Se reveló dónde se casarán la China Suárez y Mauro Icardi

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, el periodista brindó información y además mostró pruebas en las que se ve el nombre de la conductora en el reporte de la agencia conocida como “Sudamérica Data” durante el gobierno kirchnerista.

Mirtha, visiblemente sorprendida, manifestó su incomodidad al enterarse de que había sido espiada: “¿Qué van a escuchar de mí? Yo no soy política. Soy una conductora”, señaló.

Wiñazki indicó que el gobierno de los Kirchner mostraba un interés particular por el espionaje y que incluso las voces disidentes eran objeto de seguimiento y descalificación. “Los Kirchner siempre tuvieron fascinación por el espionaje”, afirmó.

El periodista explicó que el objetivo de esta vigilancia era recopilar información sobre personas con influencia pública para deslegitimarlas o controlarlas, y que el caso de Mirtha Legrand se enmarcaba dentro de esta estrategia. La base “Sudamérica Data” reunía información sin autorización, lo que constituía un acto ilegal.__IP__

Según Wiñazki, el espionaje no solo buscaba anticiparse a críticas políticas, sino también generar herramientas de presión sobre figuras mediáticas y opositores, revelando un uso sistemático de la información con fines de control social y político durante aquel período.

Temas
Seguí leyendo

'G's': la nueva creación del género urbano que la rompe a nivel nacional y tiene impronta sanjuanina

Le robaron a Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity y ahora se supo quién fue

Wanda Nara no respeta las leyes de tránsito: mirá la millonaria cifra que pagó de multas

Una película de terror a contraluz y con el pulso marcado por la música

Leila Gianni jugó al destape: la ex funcionaria posó en su bañera y se volvió viral

Sabrina Rojas reflexionó sobre su pasado con Luciano Castro: el fuerte escenario que atravesó

Confuso episodio: el periodista Martín Candalaft denunció que fue agredido en la calle

Yanina Latorre, sin filtro contra Laura Ubfal: también defenestró a Marixa Balli y apoyó a Esteban Mirol

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se revelo donde se casaran la china suarez y mauro icardi
¿Viva los novios?

Se reveló dónde se casarán la China Suárez y Mauro Icardi

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga
Investigación

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender video
Tiempo de Verano en SJ

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender

Aseguran que habrá una juntada therian en Albardón y estallaron las redes
Inesperada tendencia

Aseguran que habrá una juntada "therian" en Albardón y estallaron las redes

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas
No aprende

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Te Puede Interesar

Luis Guevara, compartiendo su arte con su querido Caucete.
Talento nuestro

El arte de Luis Guevara llena de color e identidad los rincones de Caucete

Por Jorge Balmaceda Bucci
Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista
Temporada de ruta

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo video
Videonota

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo

Detienen al Cholo y al Tri por una brutal gresca a tiros y pedradas en Chimbas
Judiciales

Detienen al "Cholo" y al "Tri" por una brutal gresca a tiros y pedradas en Chimbas

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause
Historias del Crimen

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause