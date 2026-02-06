Leila Gianni jugó al destape: la ex funcionaria posó en su bañera y se volvió viral

Leila Gianni, ex subsecretaria Legal de Capital Humano y figura mediática de la política reciente, se convirtió en tendencia en las últimas horas tras publicar una sugerente fotografía en su cuenta de Instagram, donde se la ve posando en una bañera vestida únicamente con una microbikini fucsia.

Video y respuesta Confuso episodio: el periodista Martín Candalaft denunció que fue agredido en la calle

Mirando al pasado Sabrina Rojas reflexionó sobre su pasado con Luciano Castro: el fuerte escenario que atravesó

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la publicación, que ya acumula más de 25.000 "me gusta" y casi 4.000 comentarios, muestra a Gianni con el cabello recogido, la mirada perdida y rodeada de espuma.

La imagen fue acompañada por una frase introspectiva: "Tengo tantas ganas de parar y de seguir, o de fugarme por algunos siglos de mí...".

image

La reacción de las redes: entre la "urna" y la crítica

El posteo desató un vendaval de interacciones en la red social X (ex Twitter) e Instagram, dividiendo las aguas entre seguidores que elogiaron su figura y detractores que cuestionaron la estética y la oportunidad de la foto.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el del ex futbolista y panelista José Chatruc, quien no dudó en comentar la publicación original con un explícito: "Tráeme una urna ".

En la red social X, los usuarios desplegaron su habitual ironía y polarización:

Apoyo y humor: Algunos usuarios celebraron el perfil descontracturado con frases como "Me encantó Leila, te ves súper divina" o ironías políticas como "¿Serías candidata a la amantanza?", en referencia a su territorio de militancia. Otros, más audaces, comentaron: "Ascenso social con la concha, banco".

Críticas: No faltaron los cuestionamientos estéticos y políticos. Usuarios calificaron la foto de "innecesaria" o "berreta", con comentarios mordaces como "Parece espuma, pero lo que chorrea es grasa" o críticas al entorno: "Nadie le prestó atención al mal gusto de los azulejos del baño".

El factor estético: El look de Gianni también fue tema de debate, con usuarios señalando que "el flequillo es apropiación cultural" o destacando sus tatuajes.

FUENTE: AgenciaNA