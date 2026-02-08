domingo 8 de febrero 2026

Un adiós

Jimena Monteverde le dijo adiós a la cocina de Mirtha Legrand

La conductora dio a conocer la noticia, muy emocionada, durante su programa de la Noche de Mirtha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-02-08 091607

Tras un mes intenso en Mar del Plata, Mirtha Legrand regresó a la ciudad de Buenos Aires para continuar con su histórico programa. Sin embargo, más allá de los debates por la coyuntura del país o los aspectos más interesantes de sus invitados, el ciclo de este sábado estuvo marcado por la ausencia de Jimena Monteverde, la cocinera habitual de la Chiqui. Al iniciar la grabación del programa, la conductora notó que faltaba la influencer gastronómica y la atmósfera se tornó tensa.

La reacción de Legrand fue inmediata y dejó ver su emoción en vivo cuando comprendió que la producción había decidido, al menos por esa noche, prescindir de Monteverde. Visiblemente afectada, la conductora expresó entre lágrimas las dificultades de afrontar el ciclo sin quien la acompañó durante toda la temporada anterior.

“No está porque tiene su programa, la vamos a aplaudir. Le mando un beso. La voy a extrañar, voy a llorar, la voy a extrañar mucho. Está bien, me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con este también. Igual está Mónica que nos sirve desde hace muchos años también”, expresó Legrand al comienzo de esta reciente edición sobre el inicio de la cocinera en La cocina rebelde (eltrece).

La presencia de Jimena Monteverde se había convertido en un punto clave del programa. Era habitual que la chef interactuara con la conductora, quien la recibía con preguntas sobre el menú en tono amigable y compartían bromas que reflejaban su cercanía. La explicación oficial sobre la ausencia de la cocinera hacía referencia a que contaba con un espacio televisivo propio, aunque la justificación no logró calmar el ambiente ni el impacto emocional en el estudio.

En las semanas anteriores, la relación de complicidad entre ambas se mostró en múltiples ocasiones al aire. En una emisión reciente, Legrand saludó a Monteverde preguntando: “¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos de rico hoy?”. La cocinera respondió con elogios sobre el aspecto de la conductora y la conversación continuó con la detallada explicación del menú, acompañada de gestos de amabilidad.

“Tenemos de entrada unos boconccinos crocantes con una cremita de palta. De primer plato tenemos un risotto con langostinos, que a vos te gusta mucho, Mirtha. Así que después te guardo un…”, comentó, divertida aludiendo que al final de la emisión le iba a entregar un tupper para que pueda comer una porción en su casa.

“Y de postre tenemos una panna cotta de vainilla y crema de avellanas”, completó la chef, provocando que la animadora comente quién de sus amigas es fanatica, a diferencia de ella. “A Coca Calabró le gusta la panacota”, aseguró, sobre la madre de Iliana y Marina Calabró. “¿A vos no?”, indagó, consiguiendo que la Chiqui se sincere por completo. “No, no… Mucho no me gusta”, afirmó, momento que generó una risa generalizada en el estudio.

La dinámica sumaba momentos de humor y espontaneidad. En otra entrega, la conductora bromeó sobre el atuendo de Monteverde —un vestido negro con lentejuelas— diciendo: “¡Cuántos brillos! Para competir conmigo”. Luego, la chef presentó un menú de cocina italiana inspirado en un viaje reciente e interactuó con la anfitriona sobre los postres, fortaleciendo la química característica en sus intercambios.

Incluso fuera de la cocina, la cercanía era evidente. En otra oportunidad, Monteverde explicó que no podía maquillarse “por una alergia en los ojos”. Legrand respondió con comprensión, generando un clima distendido mientras la cocinera bromeaba: “Si no tengo que venir a trabajar o no maquillarme, mejor”.

La relación y el afecto entre la conductora y su cocinera habitual, construidos en muchas emisiones, exhiben el papel central que Jimena Monteverde desempeña para Mirtha Legrand, tanto en lo profesional como en lo personal, y la convierten en parte esencial del espíritu del programa.

Fuente: Infobae

