Mirando al pasado

Sabrina Rojas reflexionó sobre su pasado con Luciano Castro: el fuerte escenario que atravesó

La modelo y conductora recordó los escándalos mediáticos que atravesó con su ex pareja.

Por Agencia NA
Sabrina Rojas recordó su pasado con Luciano Castro.

Sabrina Rojas recordó su pasado con Luciano Castro.

La conductora Sabrina Rojas volvió a referirse a su pasado vínculo con el actor Luciano Castro y recordó el día que decidió salir públicamente a hablar sobre el escándalo por las infidelidades de su pareja.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la actriz habló a corazón abierto sobre cómo atravesó ella el desgaste emocional de vivir un quiebre en su relación bajo la mirada del público.

"No supieron los años que yo pasé. No me vieron rota. Ni siquiera me vieron rota el día que me senté en Intrusos. Yo estaba rota”, recordó la rubia.

La actriz rememoró sus pensamientos en aquella época y cómo eligió no mostrarse triste frente a las cámaras, a pesar de estarlo puertas adentro: “Respiré profundo y dije: ‘con la frente en alto, me siento y bajo un poco todas las aguas’, porque eran una locura, que a mí me avergonzaban y que no estaban bien. Pero yo estaba rota, lo que pasa es que no me muestro rota”.

“Siempre uno se pone del lado del que se manda cag... una, dos, tres, cuatro, cinco veces y después llora”, apuntó contra su ex.

En la misma línea, Rojas cuestionó sin filtros las repetidas acciones de Castro y cómo sigue un patrón en sus relaciones: “Cuando no cuidás al gran amor de tu vida, ni antes ni ahora, y encima si tenés la posibilidad de reencontrarte… hay algo que decís: ‘o necesitás ayuda o sos mala persona’, porque no te podés equivocar tanto”.__IP__

Estas declaraciones de Rojas no son aisladas, sino que se dan en un contexto de creciente tensión con su exmarido tras el escándalo por las infidelidades del actor hacia Griselda Siciliani.

FUENTE: AgenciaNA 

