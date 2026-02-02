Cómo reaccionó Griselda Siciliani al pasacalle que le puso Luciano Castro

En las últimas horas se dio a conocer cómo habría reaccionado Griselda Siciliani al pasacalle que le puso Luciano Castro en la puerta de su casa, en un intento desaforado para volver a estar juntos.

El cartel, que se pudo ver en plena calle, decía: “Te amo Griselda, hasta el final, te extraño mucho. Luciano” . La frase, cargada de sentimiento, se viralizó en minutos y volvió a poner la separación en el centro de la escena mediática. Las redes sociales explotaron con memes y bromas, y el tema se instaló otra vez en la agenda del espectáculo.

image

Cómo reaccionó Griselda Siciliani a este pasacalle

La noticia del pasacalle explotó en vivo en Implacables, donde Lola Cordero sumó detalles sobre el presente de Siciliani en Implacables. “Griselda el lunes arrancó la filmación de la película ‘Felicidades’, subió fotos estudiando la letra y ahora está absolutamente concentrada en ese rodaje”, explicó.

La periodista fue contundente sobre el vínculo con Castro: “¡A él no quiere verlo más! Lo único que hizo esta semana fue no soltarle la mano para no dejarlo muy pagando, porque algo de cariño hay. Pero están separados, ella le dijo que es una actriz y no tiene por qué estar teniendo esta exposición”.

“El viernes Sabrina Rojas dijo que ella cree que van a volver, porque Luciano cuando se manda una cagada, después quiere volver, por eso lo del pasacalle también fue relacionado”, agregó Cordero. Sin embargo, en el ambiente del espectáculo no faltan los malpensados: “Si somos muy malpensados, podría ser una empresa de pasacalles que se quiso subir”, deslizó la periodista.