Fuerte

Yanina Latorre, sin filtro contra Laura Ubfal: también defenestró a Marixa Balli y apoyó a Esteban Mirol

El mundo del espectáculo explotó en las últimas horas tras el tenso cruce entre las periodistas de chimentos. Mirá todo lo que ocurrió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este miércoles en LAM, la visita de Esteban Mirol encendió una fuerte polémica cuando el ex conductor de Telenueve aseguró que el cierre de varios comercios textiles, entre ellos el de Marixa Balli, respondían a una cuestión que responde a la desregulación del mercado.

“¡Que hable alguien que tenía un kiosco en La Salada, donde no se pagan impuestos, donde el 90% le compra a talleres clandestinos...”, dijo Mirol, respecto a los reclamos de Marixa Balli al Gobierno, pero Laura Ubfal estalló y lo calificó de “Ridículo”.

El comentario de Yanina Latorre contra Ubfal

Si bien la postura de Mirol parecía netamente partidaria, el periodista se colocó detrás de la defensa al consumidor, aduciendo que, al igual que reveló el ministro de Economía Luis Caputo, el público “por 40 años han venido pagando textil y calzado, 4 o 10 veces más de lo que vale en el mundo”, en referencia a la política proteccionista de los sucesivos gobiernos.

Tras las polémicas que generó el tema en las redes sociales y las repercusiones en varios programas, con una batería de entrevistas a Marixa en su local de Flores, Yanina Latorre dejó de lado sus vacaciones para lanzar tweets a diestra y siniestra.

Qué bueno que está Karina Iavícoli para llevar un poco de cordura. Estoy de acuerdo con Mirol y no sabía que la Ubfal también es del club peronchil”, apuntó la conductora de SQP, calentando el ambiente para su regreso la semana próxima. Yanina ya había tenido fuertes cruces de este tipo con otras “angelitas” como Marcela Feudale, Viviana Colmenero y Romina Scalora.

