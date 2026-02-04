Se agranda la familia: una ex "Chiquititas" anunció que está embarazada

Guadalupe Antón, recordada por sus papeles como Ana “Anita” De los Santos en Chiquititas y Alelí Ordoñez en Casi Ángeles, conmovió a sus seguidores al anunciar que será mamá.

Alejada de la televisión y dedicada actualmente a su trabajo como psicóloga, según supo la Agencia Noticias Argentinas, Antón reveló que se enteró de su embarazo el 11 de diciembre, a los 29 años, la misma edad a la que su madre fue mamá.

“Hay algo profundamente hermoso ocurriendo dentro de mí, y lo siento desde el primer minuto en que supe que estabas conmigo”, escribió, describiendo el impacto que tuvo la noticia en su vida.

En su mensaje, la actriz también reflexionó sobre las emociones que atraviesa en esta nueva etapa: “Es algo que no se puede explicar del todo, que se siente en el cuerpo, en el corazón y en cada pensamiento nuevo que aparece”.__IP__

Guadalupe dejó en claro que no transita este momento sola y dedicó palabras especiales a su pareja: “Párrafo aparte para el amor de mi vida, con el que nada de esto sería igual sin tenerlo al lado mío. Acompañando, sosteniendo, aprendiendo conmigo y caminando esta etapa paso a paso”.

El agradecimiento se extendió también a su entorno más cercano, donde la futura mamá destacó el apoyo de su familia, la familia de su pareja y sus amigas, a quienes señaló como pilares fundamentales en este proceso de transformación personal que atraviesa lejos de la exposición mediática.

FUENTE: Agencia Noticias Argentinas