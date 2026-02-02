Puro amor: Ailén Cova y Alexis Mac Allister enternecieron las redes con nuevas fotos de Alaia

El arranque de 2026 encuentra a Ailén Cova y Alexis Mac Allister viviendo uno de los momentos más plenos de sus vidas, y la influencer decidió compartir esa felicidad con sus seguidores a través de un carrete cargado de ternura, familia y amor junto a su hija Alaia.

Las imágenes, espontáneas y cálidas, retratan la intimidad de la joven familia en Inglaterra y cómo la llegada de la beba transformó cada rutina cotidiana en un recuerdo especial. Desde juegos en casa hasta abrazos compartidos, cada postal deja ver una paternidad presente y una conexión profunda.

image

Una de las fotos que más llamó la atención muestra a Alaia con la camiseta del Liverpool, el club donde juega Mac Allister, sentada en su sillita y vestida con ropa tejida y medias blancas. Una imagen simple, pero cargada de simbolismo, que anticipa una infancia marcada por el fútbol y el orgullo familiar.

image

El álbum también incluye una postal de Ailén y Alexis entrenando juntos en el gimnasio de su casa, con la pequeña en brazos y rodeados de elementos de ejercicio, reflejando una dinámica familiar donde el amor y la vida saludable van de la mano.

image

Entre los momentos más emotivos, apareció un mensaje escrito sobre la nieve que resumió todo: “A + A = A ♥”, una ecuación sencilla que representa la unión de la pareja y el amor infinito por su hija.

image

Otra de las imágenes más comentadas muestra a Ailén disfrutando de un café junto a Alaia, con un paisaje nevado de fondo, en una escena que combina abrigo, calma y calidez familiar. Además, no pasó desapercibido el tatuaje de la influencer con el nombre “Alaia”, acompañado por la pequeña mano de su hija, un gesto que emocionó a sus seguidores.

image

El carrete se completó con risas en la cama, juegos entre Alexis y la beba, y múltiples postales de madre e hija donde la ternura es protagonista absoluta, confirmando que este comienzo de año llegó con más amor que nunca.