Wanda Nara, aliada clave en la mediación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

La separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson sigue generando repercusiones. Aunque hace un año que están distanciados, su divorcio aún no se concretó y esta semana será determinante: ambos tienen pautada una mediación en la que podrían definir la cuota alimentaria, la guarda de los hijos y la división de bienes.

Según informó Luis Bremer en A La Tarde, la modelo, actualmente participante de MasterChef Celebrity, sigue atravesando un duelo personal y prefiere mantener en privado los detalles del proceso. Por su parte, Demichelis mantiene el silencio ante la prensa.

En medio de la tensión, Alejandro Castelo reveló un dato que podría cambiar el rumbo de la negociación: Wanda Nara estaría acompañando a Anderson como asesora en la división de bienes. Desde su regreso a Argentina, la conductora se convirtió en una aliada fundamental, ofreciendo consejos “rigurosos” para que la modelo no pierda derechos durante la mediación.

Fuentes cercanas indican que Evangelina estaría asumiendo al 100% la crianza y los cuidados de sus hijos, mientras que Demichelis los acompaña solo en actividades recreativas. Sin embargo, Gustavo Suppa, amigo del exfutbolista, aclaró que “alguien distorsiona la realidad” y destacó que Demichelis ya escrituró un departamento en el Chateau Libertador para su familia, donde actualmente reside Anderson.

Luis Bremer subrayó que “no es que Evangelina se queda con un piso ni que se apropia del dinero de Martín; ambos bienes son compartidos”, según información de la abogada de la modelo. La profesional, además, quiere confirmar si las declaraciones de Suppa cuentan con aval, ya que podrían complicar el acuerdo que buscan cerrar esta semana.

Por ahora, ambas partes habrían acordado no hacer declaraciones negativas en público, con el objetivo de proteger a los hijos y mantener la cordialidad en el proceso. La mediación será clave para definir uno de los divorcios más mediáticos del año, con un desenlace aún incierto.