lunes 2 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Festival Nacional de Folklore

Milo J brilló en el cierre de Cosquín y Campedrinos se consagró

La novena luna del festival reunió generaciones, emoción y un espectáculo colosal en la Plaza Próspero Molina, cerrando la 66ª edición con música, emoción y nuevos referentes del folclore.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La última noche del Festival Nacional de Folklore de Cosquín tuvo un cierre vibrante, con cruces generacionales y un espectáculo inolvidable de Milo J, quien conquistó el escenario Atahualpa Yupanqui con su fusión de folklore y trap, ante una Plaza Próspero Molina repleta.

Lee además
wanda nara, aliada clave en la mediacion de evangelina anderson y martin demichelis
Divorcio mediático

Wanda Nara, aliada clave en la mediación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis
luciano castro y el gesto desesperado por griselda: haria cualquier cosa para recuperarla
Romance al límite

Luciano Castro y el gesto desesperado por Griselda: "Haría cualquier cosa para recuperarla"

La jornada comenzó con Peteco Carabajal, que abrió la velada con entradas agotadas, y siguió con Teresa Parodi, emocionada de ver florecer nuevas generaciones, y Maggie Cullen, que brilló con clásicos y temas de su segundo disco Décimas.

El grupo Campedrinos se llevó la Consagración y debutará próximamente en el Festival de Viña del Mar. La noche también contó con Gauchos of the Pampa, Cuti y Roberto Carabajal, y otros artistas consagrados, quienes se sumaron al cierre con Milo J en un ambiente de camaradería y emoción.

El show del joven artista de Morón fue colosal: permitió que los más grandes se acercaran a su proyecto y que los más jóvenes disfrutaran de su faceta urbana, consolidando a una nueva camada de artistas que respetan y trabajan las raíces del folklore argentino. La novena luna cerró así, dejando una estela de emoción, música y celebración intergeneracional.

Temas
Seguí leyendo

Puro amor: Ailén Cova y Alexis Mac Allister enternecieron las redes con nuevas fotos de Alaia

La China Suarez rompió el silencio y habló de Pampita: "Benjamín ya estaba separado"

Cómo reaccionó Griselda Siciliani al pasacalle que le puso Luciano Castro

Grammys 2026: la lista completa de todos los ganadores

Zaira Nara contó cuál es su verdadera relación con el millonario francés

Mirtha Legrand se despidió de sus programas en Mar del Plata: "Fui muy feliz acá"

Un insólito pasacalle apareció al frente de la casa de Griselda Siciliani: ¿fue un mensaje de Luciano Castro?

Los verdaderos motivos por el cual Griselda Siciliani decidió separarse de Luciano Castro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la china suarez rompio el silencio y hablo de pampita: benjamin ya estaba separado
Rompió el silencio

La China Suarez rompió el silencio y habló de Pampita: "Benjamín ya estaba separado"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición
Triste noticia

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron
Video

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron

Prefieren venir a San Juan: la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

Te Puede Interesar

El atraco ocurrió en un domicilio de calle Perona.
Robo a domicilio

Tomaron a golpes y asaltaron en su casa a un vecino de Villa Krause

Por Redacción Tiempo de San Juan
Apareció un tercer candidato en UPCN: quién es Carlos Quinteros
Elecciones

Apareció un tercer candidato en UPCN: quién es Carlos Quinteros

Rosana Mangue sigue haciendo historia: fue la primera relatora de ciclismo en radio moto y ahora debutó como la voz femenina de la Vuelta a San Juan
Personas

Rosana Mangue sigue haciendo historia: fue la primera relatora de ciclismo en radio moto y ahora debutó como la voz femenina de la Vuelta a San Juan

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Preocupante situación de los vecinos de Bermejo: llevan días sin luz, ni agua
En Caucete

Preocupante situación de los vecinos de Bermejo: llevan días sin luz, ni agua