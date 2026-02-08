domingo 8 de febrero 2026

¿Viva los novios?

Se reveló dónde se casarán la China Suárez y Mauro Icardi

A la espera del divorcio formal, ahora se dieron a conocer detalles de la celebración que tendrían en mente la actriz con el futbolista de Galatasaray.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Qué se sabe del casamiento entre Mauro Icardi y la China Suárez

Me contaron que está planeando una súper propuesta matrimonial para casarse este año con la China, va a ser a todo trapo, bien al estilo de Mauro Icardi, una vez que se separe de Wanda Nara”, dijo el periodista en el programa matutino de eltrece.

image
Wanda Nara, otra vez en el centro de la polémica.

Wanda Nara, otra vez en el centro de la polémica.

Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Ventura reveló el posible lugar de la boda de Eugenia con el futbolista: “Se van a casar en Argentina, señores”. Según el panelista, la pareja eligió el país para reunir a todas las familias.

Durante la charla, surgió la posibilidad de que la propuesta de casamiento sea en París, ciudad que tiene un significado especial para la pareja. “Para mí es en París”, deslizó Naza Di Serio.

