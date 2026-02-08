Se reveló dónde se casarán la China Suárez y Mauro Icardi

En los últimos días se dio a conocer que Mauro Icardi tiene planeado pedirle casamiento a la China Suárez , apenas salga su divorcio con Wanda Nara. El periodista Facundo Ventura de La Mañana con Moria expresó detalles de algunos preparativos.

“ Me contaron que está planeando una súper propuesta matrimonial para casarse este año con la China, va a ser a todo trapo, bien al estilo de Mauro Icardi, una vez que se separe de Wanda Nara”, dijo el periodista en el programa matutino de eltrece.

image Wanda Nara, otra vez en el centro de la polémica.

Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Ventura reveló el posible lugar de la boda de Eugenia con el futbolista: “Se van a casar en Argentina, señores”. Según el panelista, la pareja eligió el país para reunir a todas las familias.

Durante la charla, surgió la posibilidad de que la propuesta de casamiento sea en París, ciudad que tiene un significado especial para la pareja. “Para mí es en París”, deslizó Naza Di Serio.