domingo 1 de febrero 2026

TV

Mirtha Legrand se despidió de sus programas en Mar del Plata: "Fui muy feliz acá"

La histórica conductora de La Noche de Mirtha que se emite por El Trece cerró su temporada en la playa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mirtha-Legrand-2-830x524.jpg.webp
image

Qué dijo Mirtha Legrand

Este es mi último programa desde Mar del Plata, pero vengan, vengan, porque la ciudad está muy linda. Yo me voy, pero la ciudad queda maravillosa. Es lindísimo Mar del Plata”, expresó la diva, con su inconfundible calidez, antes de anunciar su regreso a Buenos Aires.

Con tono nostálgico, Mirtha recordó el tiempo vivido en la ciudad balnearia: “Me da pena irme. Fui muy feliz acá. Se había contratado un mes y hemos estado un mes. No sé ustedes cómo lo han pasado”.

Luego, dedicó un agradecimiento especial a todo el equipo que la acompañó estas semanas: “Al equipo, muchísimas gracias. Han sido todos amorosos. A este hotel, Costa Galana, que es fantástico, que me tratan con tanto cariño como si fuera mi casa”.

Uno de los momentos más sensibles llegó cuando habló del afecto de la gente: “Sobre todo al público que me demuestra su amor de una manera que a mí me emociona. Yo soy grande, chicos, y no puedo creer que todavía haya chiquitos que corran para saludarme. Realmente es emocionante”.

Finalmente, se despidió fiel a su estilo, entre aplausos y emoción: “Un beso enorme para todo mi equipo, que es fantástico. Y otro beso enorme para el público divino, que me hace tan feliz. Nos vemos en Buenos Aires. Se acabó Mar del Plata. ¡Arriba Mar del Plata!”, cerró, a flor de piel.

Dejá tu comentario

