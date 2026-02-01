lunes 2 de febrero 2026

Se sinceró

Zaira Nara contó cuál es su verdadera relación con el millonario francés

La conductora e influencer explicó que no fue amor y contó cómo se sintió con lo que decía la prensa sobre ella.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Qué dijo Zaira Nara sobre el francés

Ante la consulta sobre si había vivido un “amor de verano”, en clara referencia a las imágenes que se vieron de ella con el millonario polista francés Robert Strom, la modelo fue contundente: “Para mí, amor de verano es un montón… para decirle amor a alguien, se lo lleva muy poca gente”.

Cuando los interlocutores le preguntaron si su experiencia reciente cumplía con esa etiqueta, Nara aclaró: “No, no llegó a ser amor de verano, Me parece que el amor de verano, para que tenga el título de amor, tiene que tener como esa ilusión, ¿viste?, como enorme. Creo que es un poco eso, como ese juego más infantil, ¿no?"

Sofía Jujuy la interrumpió: “Te iba a decir eso. Quizás es algo más adolescente el amor de verano. Como que las hormonas están a full, es intensidad total. Pero es más adolescente, tal cual. Después, para llamar, como decís vos, amor, ya es otro level. Es como... Tienen que pasar muchas cosas.

Y Zaira entonces concedió: “Puede ser un chongueo de verano, una amistad de verano”.

image

La conversación giró hacia el papel de los titulares en los medios sobre el affaire. Nara remarcó: “Por todos lados aparecía… ¿viste cómo son los títulos?, te ponen ‘el nuevo amor de Zaira’ y vos decís: ‘Pará, lo acabo de conocer’…”. Mostró su incomodidad con la frecuencia de los rumores: “Si yo me tengo que poner a responder cada título… por eso te digo que hasta mismo ‘amor de verano’ es un montón a veces. Novios tuve con los dedos de la mano y el resto, nada, ni idea”.

La modelo criticó, además, el enfoque de la prensa cuando surgió el tema del supuesto “novio millonario”: “Tenemos una sociedad muy machista… nunca el título es: ‘Miren la mujer que se está llevando este extranjero’. Siempre es: ‘A ver cuántos millones podemos inventar o nombrar sobre una persona’, desmereciendo a la otra”. Y afirmó su independencia: “Laburo desde los dieciséis años, nunca un novio, ni un exmarido, ni nadie, me regaló nada, ni me ayudó en nada, ni me heredó nada nadie, ni mis padres. Cada cosa que tengo me la construí yo con mis propios laburos”.

Nara también comentó sobre aquellas observaciones que buscan minimizar los logros de las mujeres: “Siempre está el comentario de ‘nunca un verdulero’. A mí me encanta la gente exitosa… no por lo que tengan materialmente, sino porque lograron sus objetivos”. Pero reafirmó que su estabilidad económica no depende de sus parejas: “Por eso salí con deportistas, porque la remaron de abajo… Yo también tengo plata, o sea".

Jujuy Jiménez, panelista e intérprete del sentir de muchas mujeres que enfrentan la exposición pública, resaltó: “Es muy difícil cuando estás soltera, que no te relacionen con cualquiera, automáticamente te quieren enganchar”.

Hacia el final, Zaira recordó una frase que surgió mediáticamente cuando se separó del exfutbolista uruguayo Diego Forlán: “Es muy triste que en Argentina siempre empoderen al hombre. O sea, me ha pasado de que me pongan, viste, como: ‘De la que se salvó’. Y yo digo: ¿Y de la que me salvé yo?"

Así, la modelo e influencer, que anunció además que cubrirá los próximos Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán y Cortina D’Ampezzo, invitó a repensar el relato social que suele posicionar a la mujer como beneficiada en una relación: en su mirada, cuestionó quién realmente gana o pierde en esos vínculos, desafiando los estereotipos y proponiendo una visión más irónica y autónoma.

