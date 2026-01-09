Escracharon a un senador que estaba viendo fotos de Zaira Nara en plena sesión

El senador uruguayo Sebastián da Silva, referente del Partido Naciona l, quedó envuelto en una fuerte polémica este jueves tras ser captado por las cámaras mientras utilizaba sus redes sociales durante una sesión de la Cámara Alta. La imagen, que se viralizó rápidamente, muestra al legislador scrolleando fotos de la modelo argentina Zaira Nara.

El episodio generó una ola de críticas y cuestionamiento al desempeño de los funcionarios públicos. En redes, usuarios lo calificaron sin filtro como “pajero caro” , en referencia a su salario como legislador y al uso del tiempo institucional para cuestiones personales.

Sin embargo, Da Silva lejos de disculparse, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para confrontar a quienes lo señalaron por su conducta en el recinto. “Me cancelan por ver cómo Zaira fue a una fiesta. La izquierda en modo desespero”, escribió el legislador, vinculando los cuestionamientos a una supuesta persecución política por parte de sus opositores.

Las declaraciones del senador no hicieron más que alimentar la controversia. Su posteo alcanzó rápidamente miles de visualizaciones y generó opiniones divididas: mientras algunos usuarios lo calificaron duramente y consideraron inadmisible su actitud en plena sesión, otros sostuvieron que se trató de una distracción momentánea y que la exposición fue exagerada. Asimismo, distintos sectores le remarcaron que no se trata de moralismo, sino de respeto institucional, machismo y uso del cargo público, en un país donde la agenda de género y la conducta de los representantes viene siendo cada vez más observada por la sociedad.

Sebastián Da Silva, apodado “el Negro”, es productor agropecuario y licenciado en Relaciones Internacionales, y se caracteriza por su perfil mediático alto y sus posturas públicas en defensa del sector rural. No es la primera vez que protagoniza cruces virales en redes sociales o controversias que trascienden el ámbito político.

La escena reavivó el debate sobre el uso del celular en el Parlamento, la conducta de los representantes públicos y los límites entre lo privado y lo institucional, con Zaira Nara involuntariamente en el centro de una polémica que cruzó fronteras.