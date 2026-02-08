lunes 9 de febrero 2026

Tiempo

Tras los días de calor, se espera un lunes agradable y ¿con probabilidad de lluvias?

Durante la jornada será protagonista el Viento Sur, que según el SMN tendrá ráfagas de hasta 60km/h.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan&nbsp;

San Juan 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima que el tiempo cambiará para el comienzo de la semana. Se espera que hagan 31 grados de máxima, un alivio en comparación a este fin de semana que estuvo con máximas de hasta 37 grados.

este raro verano sanjuanino: chau a los 40 grados, hola a la humedad, ¿que esta pasando?
Análisis

Este raro verano sanjuanino: chau a los 40 grados, hola a la humedad, ¿qué está pasando?
Tras el temporal con calor y humedad, llega el refresco a San Juan.
Pronóstico

Tras el combo tormentas, calor y humedad, ¿se viene el respiro en San Juan?

El Viento Sur será protagonista durante toda la madrugada de este lunes y también el SMN espera que haya precipitaciones en la primera franja horaria.

Captura de pantalla 2026-02-08 221437

Con respecto al viento será protagonista durante toda la jornada. El martes volverá el calor, con máximas de hasta 36 grados.

