Tras los días de calor, se espera un lunes agradable y ¿con probabilidad de lluvias?

El Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional (SMN) estima que el tiempo cambiar\u00e1 para el comienzo de la semana. Se espera que hagan 31 grados de m\u00e1xima, un alivio en comparaci\u00f3n a este fin de semana que estuvo con m\u00e1ximas de hasta 37 grados. El Viento Sur ser\u00e1 protagonista durante toda la madrugada de este lunes y tambi\u00e9n el SMN espera que haya precipitaciones en la primera franja horaria. Con respecto al viento ser\u00e1 protagonista durante toda la jornada. El martes volver\u00e1 el calor, con m\u00e1ximas de hasta 36 grados.