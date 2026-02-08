Tras los días de calor, se espera un lunes agradable y ¿con probabilidad de lluvias?

San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima que el tiempo cambiará para el comienzo de la semana. Se espera que hagan 31 grados de máxima, un alivio en comparación a este fin de semana que estuvo con máximas de hasta 37 grados.

El Viento Sur será protagonista durante toda la madrugada de este lunes y también el SMN espera que haya precipitaciones en la primera franja horaria.

Captura de pantalla 2026-02-08 221437 Con respecto al viento será protagonista durante toda la jornada. El martes volverá el calor, con máximas de hasta 36 grados.

