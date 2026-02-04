miércoles 4 de febrero 2026

Clima

San Juan vivirá una jornada cálida y con posibles chaparrones este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para la provincia de San Juan una jornada con temperaturas elevadas, probabilidad de precipitaciones y cielo variable, con marcas térmicas que irán desde una mínima templada hasta una tarde calurosa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según el SMN, las nubes serán protagonistas en el cielo sanjuaninos en el arranque de la semana hábil.

El pronóstico del tiempo para San Juan indica que este jueves se espera una mañana con temperaturas suaves que comenzarán alrededor de los 22 °C, mientras que la tarde elevará el termómetro hasta aproximadamente 29 °C, marcando una jornada cálida propia de pleno verano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará en general claro o con presencia de nubes dispersas, sin grandes perturbaciones aunque no se descartan algunos chubascos aislados durante la tarde o noche que podrían generar lluvia en sectores de la provincia.

El viento soplará con intensidad moderada y la humedad relativa acompañará el día típico de verano en la región, lo que puede intensificar la sensación térmica durante las horas de mayor calor. En este contexto, se recomienda a quienes salgan a la calle aprovechar las primeras horas del día, mantenerse hidratados y llevar protección solar si se expone al sol por extensos periodos.

