San Juan vivirá una jornada cálida y con posibles chaparrones este jueves

El pronóstico del tiempo para San Juan indica que este jueves se espera una mañana con temperaturas suaves que comenzarán alrededor de los 22 °C, mientras que la tarde elevará el termómetro hasta aproximadamente 29 °C, marcando una jornada cálida propia de pleno verano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará en general claro o con presencia de nubes dispersas, sin grandes perturbaciones aunque no se descartan algunos chubascos aislados durante la tarde o noche que podrían generar lluvia en sectores de la provincia.
El viento soplará con intensidad moderada y la humedad relativa acompañará el día típico de verano en la región, lo que puede intensificar la sensación térmica durante las horas de mayor calor. En este contexto, se recomienda a quienes salgan a la calle aprovechar las primeras horas del día, mantenerse hidratados y llevar protección solar si se expone al sol por extensos periodos.