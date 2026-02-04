miércoles 4 de febrero 2026

Este miércoles

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia

El hecho ocurrió pasadas las 21.30 en Villa San Roque, cuando un camión recolector del Municipio de Rivadavia y una motocicleta que circulaban en el mismo sentido colisionaron en calle Lavalle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un motociclista perdió la vida en la noche de este miércoles luego de protagonizar un violento siniestro vial contra un camión recolector de basura perteneciente al Municipio de Rivadavia. El hecho ocurrió pasadas las 21.30, en calle Lavalle, a metros al oeste de Juncal, en el interior de Villa San Roque.

Según las primeras informaciones, el camión municipal se encontraba realizando tareas de recolección de malezas sobre el carril sur de la calzada cuando se produjo el impacto. Tanto el camión como la motocicleta circulaban en el mismo sentido.

En torno a la mecánica del siniestro existen versiones contrapuestas. Algunas indican que el camión habría frenado de manera repentina y el motociclista terminó impactando desde atrás, mientras que otras señalan que el vehículo de gran porte realizó una maniobra de marcha atrás, momento en el que la moto colisionó. Lo que sí fue confirmado es que el motociclista no quedó debajo del camión.

camion

Al lugar acudió personal de la Comisaría 13ª y efectivos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, quienes trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias exactas del hecho.

La identidad de la víctima no fue informada oficialmente y la investigación continúa para esclarecer responsabilidades.

